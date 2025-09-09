본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

박스권 오락가락 국내 증시...순환매 흐름에 제대로 올라타려면?

입력2025.09.09 09:27

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스피가 박스권에 머물면서 업종별 순환매 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다. 증권가는 기존 주도주 중심 장세에서 업종 순환매 국면으로 진입했다고 진단한다. 전문가들은 이럴 때 특정 업종에 치중하지 말고 주도 업종과 낙폭 과대주를 균형 있게 살펴야 한다고 조언한다.


실적 대비 주가가 부진했던 종목들은 순환매 장세 속에서 반등 가능성이 크다. 글로벌 수요 확대, 정부 정책, 실적 개선 등 펀더멘털이 탄탄한 만큼, 단기 변동성보다는 중장기적 관점에서 매수 기회를 활용하는 전략이 유효하다는 분석이다.

박스권 오락가락 국내 증시...순환매 흐름에 제대로 올라타려면?
AD
원본보기 아이콘

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.


여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.


◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.


하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.


○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113


삼성전자 , HJ중공업 , 두산에너빌리티 , 한화오션 , SK하이닉스


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

올해 들어 매수 폭증…"지금이라도 사야 하나" 연말까지 더 오른다는 금값 올해 들어 매수 폭증…"지금이라도 사야 하나" 연... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

佛바이루 정부 불신임…9개월만에 총사퇴

새로운 이슈 보기