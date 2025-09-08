본문 바로가기
코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합'

유현석기자

입력2025.09.08 10:08

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매수에 상승하고 있다.

연합뉴스

연합뉴스

코스피는 8일 오전 10시1분 기준 전거래일 대비 7.05포인트(0.22%) 오른 3212.17을 기록했다.


투자자별로는 외국인과 기관이 각각 979억원과 426억원을 순매수했다. 반면 개인은 1489억원을 순매도했다.

업종별로는 건설, 전기·가스, 비금속, 증권, 의료·정밀 등이 1% 이상 오르고 있다. 반면 통신, 운송·창고, 음식료·담배 등은 소폭 하락했다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자 가 전거래일 대비 600원(0.86%) 오른 7만100원에 거래됐다. 한화에어로스페이스 는 2.39% 오르고 있으며 SK하이닉스도 1.46% 뛰고 있다. 반면 기아 는 2.06% 밀리고 있으며 현대차 , 두산에너빌리티 , 신한지주는 1% 이상 하락하고 있다.


코스닥은 전거래일 대비 5.11포인트(0.63%) 오른 816.51을 기록했다.

투자자별로는 외국인이 332억원을 순매도하고 있으며 개인은 432억원을 순매수했다. 기관은 보합이다.


업종별로는 건설, 금속, 운송장비·부품, 기계·장비가 1% 이상 상승하고 있다. 반면 운송·창고, 오락·문화, 섬유·의류 등은 소폭 하락하고 있다.


시총 상위종목에서는 알테오젠 이 전거래일 대비 2500원(0.53%) 하락한 47만3000원에 거래됐다. 펩트론 은 5.44% 밀리고 있으며 에이비엘바이오 도 1.55% 빠지고 있다. 반면 파마리서치 , 클래시스는 4% 이상 오르고 있으며 리노공업도 3.79% 뛰고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

