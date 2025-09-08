코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합'

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매수에 상승하고 있다.

코스피는 8일 오전 10시1분 기준 전거래일 대비 7.05포인트(0.22%) 오른 3212.17을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 979억원과 426억원을 순매수했다. 반면 개인은 1489억원을 순매도했다.

업종별로는 건설, 전기·가스, 비금속, 증권, 의료·정밀 등이 1% 이상 오르고 있다. 반면 통신, 운송·창고, 음식료·담배 등은 소폭 하락했다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 600 등락률 +0.86% 거래량 3,784,597 전일가 69,500 2025.09.08 10:15 기준 관련기사 'AI에 진심' 삼성과 손잡은 KB…'삼성AI구독 KB국민카드' 출시코스피 박스권… 업종 순환매 본격화, 레버리지 활용 전략 부각라면株, 한류 콘텐츠 열풍에 ‘함박웃음’...기회를 살려줄 투자금 활용법은? 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 600원(0.86%) 오른 7만100원에 거래됐다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 939,500 전일대비 19,500 등락률 +2.12% 거래량 50,635 전일가 920,000 2025.09.08 10:15 기준 관련기사 한화, 폴란드 군사기술연구소와 ‘탄약사업 협력’코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로 전 종목 시세 보기 close 는 2.39% 오르고 있으며 SK하이닉스도 1.46% 뛰고 있다. 반면 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 104,800 전일대비 1,800 등락률 -1.69% 거래량 233,323 전일가 106,600 2025.09.08 10:15 기준 관련기사 "근로시간 줄이자며 AI 도입은 반대?"…기아 노조의 무리한 요구'車 15% 관세'는 언제쯤?…日 인하에 속타는 현대차·기아현대차·기아 美시장 점유율 첫 12% 돌파…"HEV로 더 간다"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 는 2.06% 밀리고 있으며 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 3,000 등락률 -1.36% 거래량 167,261 전일가 220,000 2025.09.08 10:15 기준 관련기사 부족한 주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결!美구금 사태에…현대차, 다음 주 미국 출장 보류 권고미 언론 "조지아 현대차-LG 공장 이민 단속, 한미관계 시험대" 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 61,000 전일대비 800 등락률 -1.29% 거래량 924,269 전일가 61,800 2025.09.08 10:15 기준 관련기사 코스피 박스권… 업종 순환매 본격화, 레버리지 활용 전략 부각[클릭 e종목]"두산에너빌리티, 원전 시장 전방위 동시 수혜 본격화"라면株, 한류 콘텐츠 열풍에 ‘함박웃음’...기회를 살려줄 투자금 활용법은? 전 종목 시세 보기 close , 신한지주는 1% 이상 하락하고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 5.11포인트(0.63%) 오른 816.51을 기록했다.

투자자별로는 외국인이 332억원을 순매도하고 있으며 개인은 432억원을 순매수했다. 기관은 보합이다.

업종별로는 건설, 금속, 운송장비·부품, 기계·장비가 1% 이상 상승하고 있다. 반면 운송·창고, 오락·문화, 섬유·의류 등은 소폭 하락하고 있다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 474,500 전일대비 1,000 등락률 -0.21% 거래량 177,476 전일가 475,500 2025.09.08 10:15 기준 관련기사 부족한 주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결!코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 2500원(0.53%) 하락한 47만3000원에 거래됐다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 289,500 전일대비 14,000 등락률 -4.61% 거래량 130,738 전일가 303,500 2025.09.08 10:15 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등 전 종목 시세 보기 close 은 5.44% 밀리고 있으며 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 100,500 전일대비 2,500 등락률 -2.43% 거래량 430,450 전일가 103,000 2025.09.08 10:15 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로주식자금이 더 필요하다면? 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지! 전 종목 시세 보기 close 도 1.55% 빠지고 있다. 반면 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 667,000 전일대비 37,000 등락률 +5.87% 거래량 39,020 전일가 630,000 2025.09.08 10:15 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close , 클래시스는 4% 이상 오르고 있으며 리노공업도 3.79% 뛰고 있다.





