충남경제진흥원 제12대 원장에 한권희 백석대 교수 선임

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.08 09:59

SK텔레콤·벤처기업 CEO 출신, 학문·현장 모두 겸비

충남경제진흥원 제12대 원장에 한권희 백석대 교수 선임
충남경제진흥원은 제12대 원장으로 한권희 백석대학교 경상학부 초빙교수를 선임했다고 8일 밝혔다.


청양 출신인 한 원장은 서강대 경영학 박사 출신으로 SK텔레콤 부문장, JB㈜ 대표이사, JB벤처스 대표이사 등을 역임하며 학문적 전문성과 기업 경영혁신 경험을 두루 갖췄다는 평가를 받고 있다.

한 원장은 "지역 기업과 소상공인의 지속가능한 성장과 도민 삶의 질 향상이 최우선 과제"라며 "혁신과 성과 중심의 기관으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


진흥원은 '충남경제를 선도하는 혁신성장 1등 기관'을 비전으로 중소기업·소상공인 발굴 지원, 맞춤형 일자리 창출, 지역 균형발전 정책을 추진하며 충남 산업·경제 컨트롤타워 역할을 하고 있다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr


