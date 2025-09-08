트럼프 "한국과 관계 좋다…배터리 전문가 불러오는 것 검토"(종합)

트럼프 "한국과 방금 무역협정 체결"

베터리·조선 전문가 불러 훈련 투입해야

트럼프 "한국 우려 이해…검토할 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 한국인 노동자 수백 명이 미 이민 당국 단속에 적발돼 구금된 사건과 관련해, 이번 일로 한미 관계에 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) US오픈 테니스 남자 결승전을 관람한 뒤 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지로 돌아와 기자들과 만나 "이번 사태로 한미 관계가 긴장될 것이라고 보느냐"는 질문에 "그렇지 않다. 우리는 한국과 매우 좋은 관계를 맺고 있다"고 답했다. 이어 그는 "정말 좋은 관계다. 우리는 방금 무역 협정도 체결했다"고 강조했다.

이는 단속 직후 강경한 반응을 보였던 것에 비해 한결 누그러진 태도다. 트럼프 대통령은 단속 다음날인 지난 5일 백악관에서 "내 생각에는 그들은 불법 체류자였고, 이민세관단속국(ICE)은 자기 일을 했을 뿐"이라고 언급한 바 있다.

앞서 지난 4일 미 이민 당국은 조지아주 엘러벨의 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 대규모 단속을 벌여, 한국인 300여 명을 포함한 475명을 체포·구금했다. 한국 정부는 구금된 이들의 건강 상태를 확인하기 위한 영사 면담에 착수했다.

트럼프 대통령은 이날 "지금 미국에는 배터리를 제대로 아는 인력이 없다면, 일부 전문가를 불러들여 우리 노동자들을 배터리 제조, 컴퓨터 제조, 조선 등 복잡한 작업에 투입할 수 있도록 훈련시켜야 한다"고 말했다. 그러면서 "우리는 이 상황을 검토할 것"이라며 "미국은 이미 잃어버린 산업이 많다. 인력을 양성하는 방법은 해당 분야에 능숙한 사람을 불러 일정 기간 머물게 하고 도움을 받는 것"이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 또 "전문가를 불러들여 우리 국민을 훈련시켜서 그들(미국인)이 직접 할 수 있도록 하는 방안을 마련해야 한다"고 덧붙였다. 이는 미국 정부가 외국 기업으로부터 대규모 투자를 유치하고도 정작 취업·노동 비자 발급이 부족하다는 불만을 의식한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 "나는 한국이 제기한 우려를 정확히 이해하고 있으며, 이를 검토하겠다"고 밝혀 미국 내 비자 발급 문제에 대한 해결 의지를 내비쳤다.

다만 그는 "모든 해외 기업들은 반드시 미국의 이민법을 존중해야 한다"고 강조했다. 해외 인재는 받아들이되, 불법 고용·불법 체류 문제에서는 양보하지 않겠다는 기존 원칙을 재확인한 것이다. 트럼프 대통령은 이날 본인이 만든 사회관계망서비스 트루스소셜에도 글을 올려 "미국은 해외 투자를 환영하며, 뛰어난 기술을 지닌 인재들이 합법적인 절차를 거쳐 들어와 세계적 수준의 제품을 만들도록 장려하고 있다"며 "미국 정부는 이를 신속하고 합법적으로 가능하게 할 것"이라고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>