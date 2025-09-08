본문 바로가기
유통

맹수들을 한자리에…에버랜드 '나이트 사파리 트램' 오픈

박준이기자

입력2025.09.08 09:48

사파리월드 야간 탐험 프로그램
호랑이, 사자, 불곰 등 맹수 40여마리
사전 예약분 매진 행렬, 11월까지

삼성물산 리조트부문 에버랜드가 가을축제 개막과 함께 어두운 밤에 더욱 활발해지는 야행성 맹수들을 가까이서 볼 수 있는 '나이트 사파리 트램'을 선보인다.


지난 5일 오픈한 나이트 사파리 트램은 약 20분간 호랑이, 사자, 불곰 등 7종 40여 마리의 맹수들이 서식하는 사파리월드를 야간 탐험하며 야행성 맹수들을 관찰할 수 있는 체험 프로그램이다.

특히 에버랜드는 각 동물의 습성과 본능을 고려한 행동 풍부화 프로그램을 확대해 체험 몰입감을 극대화했다.


사자는 얼룩말 모형에 놓인 먹이를 사냥하고, 호랑이는 능숙하게 나무를 타고 오르며, 불곰은 미니 풀장 안에 있는 송어를 사냥하는 등 맹수들의 민첩하고 와일드한 모습을 다채롭게 만나볼 수 있다.

에버랜드 야간 맹수 탐험 프로그램 '나이트 사파리 트램'. 삼성물산.

에버랜드 야간 맹수 탐험 프로그램 '나이트 사파리 트램'. 삼성물산.

또 가젤, 물소 등 곳곳에 초식동물 조형물이 먹이와 함께 배치돼 관람객들은 맹수들이 자연에서 실제 사냥하는 듯한 모습을 생생하게 근접 관람할 수 있다.


핀 조명, 네온 라이트 등 동물들의 야간 움직임을 돋보이게 하는 야간 조명도 한층 강화됐으며, 각 맹수들의 생태와 습성에 대해 설명해주는 흥미진진한 해설이 흘러나와 더욱 실감나는 고객경험을 선사한다.

11월 9일까지 매주 금토일 및 공휴일에 운영되는 나이트 사파리 트램은 에버랜드 모바일앱과 홈페이지에서 사전예약할 수 있다.


이용일 2주전에 예약 사이트가 오픈하는데, 현재까지 사전 예약분이 매진 행렬을 이어가고 있다.


한편 에버랜드에서는 판타지 소설 오즈의 마법사를 테마로 한 가을축제 '에버랜드 오브 오즈'가 11월 16일까지 펼쳐진다.


에메랄드 시티로 변신한 포시즌스 가든에서는 도로시, 허수아비, 양철나무꾼 등 원작 캐릭터들을 주인공으로 한 테마존과 블록 놀이, 방탈출, 오즈 컨셉의 AI(인공지능) 사진 촬영 등 다양한 체험 콘텐츠를 통해 몰입감 있게 소설 속 세계관을 경험할 수 있다.


동쪽 마녀 이야기를 모티브로 공포 테마존으로 꾸며진 블러드시티에서는 파나소닉의 3만안시 4K 프로젝터를 활용한 실감나고 생생한 영상과 함께 좀비 댄스 공연, 호러메이즈 등 오싹한 호러 콘텐츠를 즐길 수 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

