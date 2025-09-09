본문 바로가기
비브스튜디오스 AI포토부스 ‘스냅파이’, 글로벌 IP와 협업 진행

정진기자

입력2025.09.09 08:00

AI 전문기업 비브스튜디오스(VIVE STUDIOS)가 자체 개발한 AI 포토부스 'SNAPAI(스냅파이)'를 통해 전세계적으로 유명한 IP와 협업을 진행한다고 밝혔다.


올가을 에버랜드 시즌 명작 동화 '오즈의 마법사'로, 관람객들은 도로시와 친구들의 신비로운 모험 속 주인공으로 변신해 AI 기반 몰입형 포토 경험을 즐길 수 있다. SNAPAI는 첨단 AI 이미지 합성·생성 기술을 적용해 관람객의 모습을 실시간으로 가공, 단순한 촬영을 넘어선 체험형 서비스를 제공한다. 별도의 코스튬이나 세트 없이도 즉시 몰입감 있는 이미지를 구현하며, 촬영 결과물은 SNS 공유에 최적화된 디지털 콘텐츠로 제공된다.

비브스튜디오스는 현재 오사카, 칸사이 엑스포 2025에서도 SNAPAI를 선보이고 있다. 이곳에서는 일본을 대표하는 세계적 IP '철완 아톰(아스트로 보이)'의 새로운 캐릭터 '네오아톰'과 천재 의사 '블랙잭'의 IP와 콜라보 포토 체험을 마련해 글로벌 관람객들이 AI 기술을 통해 유명 캐릭터와 함께하는 특별한 경험을 할 수 있도록 했다. 이는 한국의 AI 기술과 일본의 글로벌 IP가 결합한 혁신적 문화·엔터테인먼트 융합 사례로 주목받고 있다.


비브스튜디오스 관계자는 "SNAPAI는 전 세계적으로 유행하는 단순한 사진 촬영 장치를 넘어선 AI기술이 접목된 새로운 경험 플랫폼"이라며, "이번 에버랜드와 오사카 엑스포에서의 다양한 협업을 통해 AI 기반 K-콘텐츠의 가능성을 세계 무대에서 입증하겠다"고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

