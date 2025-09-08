함평지역자활센터, 복지부 성과평과 '우수기관' 선정

함평지역자활센터 전경. 전남 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군은 함평지역자활센터가 보건복지부가 주관한 '2023~2024년 지역자활센터 성과평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 8일 밝혔다.

이번 평가는 전국 228개 지역자활센터를 도시형, 도농복합형, 농촌형으로 구분해 지난 2년간(2023~2024년)의 운영 실적을 종합적으로 분석한 결과다.

센터는 자활참여자 성공률, 교육 이수율, 자격증 취득률, 사업단 매출 등 주요 지표에서 고르게 높은 평가를 받으며 우수기관에 이름을 올렸다.

이번 성과는 군의 적극적인 행정 지원과 협력이 뒷받침된 결과라는 평가다. 오철수 센터장은 "우수기관으로 선정될 수 있었던 것은 자활종사자들의 헌신적인 노력과 군의 적극적인 지원 덕분이다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 센터가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 함평지역자활센터는 저소득층의 자립을 위한 근로 기회 제공과 기술 습득 지원 등을 통해 탈빈곤과 자활을 돕는 사회복지시설로, 근로 능력이 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 다양한 맞춤형 일자리와 프로그램을 운영하고 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



