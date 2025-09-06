본문 바로가기
안동형일자리사업단, ‘로컬호스트 전문가 양성과정’ 개강

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.06 15:17

공간연출 전문인력 양성
지역 관광산업 새 활력

경북 안동형일자리사업단이 지역 관광산업 경쟁력 강화를 위해 팔을 걷어붙였다.

경북 안동시 청사 권병건 기자

경북 안동시 청사 권병건 기자

사업단은 1일 '2025년 로컬호스트(공간연출) 전문가 양성과정' 개강식을 열고, 오는 11월까지 11주간의 교육 과정을 본격 운영한다고 밝혔다.


이번 개강식에는 사업단 관계자와 교육생 등 25여 명이 참석해 과정의 취지와 운영 방향을 공유하며 지역 특화형 전문인력 양성의 첫발을 내디뎠다.

◆ 공간 연출로 지역 경쟁력 제고

'로컬호스트 전문가 양성과정'은 안동의 문화·관광 자원을 활용해 공간연출 분야의 전문성을 높이고, 자영업자 및 예비 창업자의 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.


교육 과정에는 공간 기획, 매장 리모델링, 연출 기법, 컨설팅 등 실무 중심 프로그램이 포함돼 있으며, 지역 상권과 관광산업 현장에 즉시 적용할 수 있도록 설계됐다.


사업단은 특히 숙박·식음·체험 분야 종사자를 주요 교육 대상으로 선발해 안동만의 특색을 반영한 공간 디자인을 통해 차별화된 관광 경험을 제공할 수 있도록 돕는다는 계획이다.

◆ "지역사회에 실질적 가치 기대"

안동형일자리사업단 관계자는 "이번 과정을 통해 교육생들이 안동을 대표하는 공간을 기획하고 운영하며 지역사회에 실질적인 가치를 만들어내길 기대한다"며, "향후 안동형 일자리가 문화·관광 산업의 새로운 성장축으로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.


교육은 오는 11월 17일까지 진행되며, 관련 세부 내용은 안동형일자리사업단 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.


안동은 역사와 전통이 살아 숨 쉬는 도시인 만큼, 공간연출 교육을 통한 로컬 브랜드화는 지역 경제에 상당한 파급효과를 가져올 것으로 기대된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
