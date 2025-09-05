본문 바로가기
세종소방본부, 내달 말까지 응급처치 집중 홍보 추진

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.05 22:46

세종소방본부, 내달 말까지 응급처치 집중 홍보 추진
세종소방본부가 내달 31일까지 시민들의 응급처치 능력을 높이고, 안전 문화를 확산하기 위해 119 응급처치 집중 홍보 기간을 운영한다. 추석 연휴와 가을철 야외활동이 잦은 시기를 고려해 지정됐다.


해당 기간 심폐소생술 및 자동심장충격기(AED) 사용법을 적극적으로 홍보하고, 시민 참여 캠페인 등을 실시할 방침이다.

또 지역 내 소방서에서 운영 중인 손쉽게 배울 수 있는 응급처치 교육도 함께 홍보할 계획이다. 소방서에서 배울 수 있는 응급처치 교육은 북부소방서와 남부소방서로 전화 또는 홈페이지 누리집에서 신청하면 된다.


박태원 소방본부장은 "응급상황에서 시민의 신속한 응급처치는 생명을 지키는 가장 중요한 열쇠"라며 "집중 홍보 기간을 통해 시민 모두가 응급처치를 익혀 소중한 생명을 지킬 수 있기를 바란다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

