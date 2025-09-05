몽베스트, ‘유기농 100% 푸룬즙’ 출시… 자연 그대로 담은 건강 루틴 제안

프리미엄 생수 브랜드 몽베스트가 '위드 네이처(With Nature)' 라인업의 두 번째 제품으로 '유기농 100% 푸룬즙'을 선보였다. 이번 신제품은 인공 첨가물 없이 청정 캘리포니아산 유기농 푸룬만을 착즙해 본연의 풍미와 영양을 그대로 담아낸 것이 특징이다.

몽베스트 '위드 네이처'는 세계 각지에서 엄선한 유기농 원물을 자연 그대로 담아낸 프리미엄 제품군으로, 첫 번째 제품인 '유기농 100% 레몬즙'에 이어 두번째 푸룬즙 출시를 통해 브랜드 포트폴리오 확장을 이어가고 있다.

푸룬은 풍부한 식이섬유와 소르비톨, 항산화 성분을 함유해 장 건강 및 이너케어에 유익하며, 특히 바쁘고 불규칙한 생활습관으로 장 건강에 신경 써야 하는 직장인 여성과 원활한 배변 활동을 원하는 시니어 세대 모두에게 효과적인 과일이다. '몽베스트 유기농 100% 푸룬즙'은 청정 캘리포니아에서 재배된 유기농 푸룬만을 착즙해 만들었으며, 휴대와 섭취가 간편한 스틱형으로 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있다.

몽베스트는 일상 속에서 손쉽게 실천할 수 있게 공복이나 저녁 식후에 몽베스트 생수 한 잔과 '푸룬즙 한 포'를 함께 마시는 건강한 데일리 워터 루틴을 제안한다.

몽베스트 관계자는 "현대인의 불규칙한 생활습관과 식습관으로 장 건강에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 가공품/의약품이 아닌 자연 원물로 안전하고 꾸준하게 관리할 수 있는 자연식 솔루션으로 푸룬즙을 선보이게 됐다. 앞으로도 소비자들의 건강한 일상을 위한 다양한 자연 건강식 루틴 제품을 지속적으로 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

'몽베스트 유기농 100% 푸룬즙'은 네이버 브랜드 스토어, 쿠팡 등 주요 온라인 몰을 통해 만나볼 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



