'트럼프 측근' 미란 "Fed 책무는 침체·초인플레 예방…통화정책 독립성 중요"

미란, Fed 이사 인준 청문회 출석

스티븐 미란 미국 연방준비제도(Fed) 이사 지명자가 "중앙은행의 가장 중요한 임무는 경기 침체와 초인플레이션을 예방하는 것"이라고 4일(현지시간) 밝혔다.

미란 지명자는 이날 상원 은행위원회 인준 청문회에 출석해 모두발언을 통해 이같이 밝혔다. 그는 또 "통화정책의 독립성은 중앙은행의 성공에 매우 중요한 요소"라고 강조했다.

미란 지명자는 백악관 국가경제자문위원회(CEA) 위원장으로 도널드 트럼프 미 대통령의 '경제 책사'로 불린다. 트럼프 대통령은 취임 직후부터 제롬 파월 Fed 의장에게 금리 인하를 공개적으로 압박해 왔으며, 최근 아드리아나 쿠글러 이사가 조기 사임하자 그 자리에 측근인 미란 지명자를 낙점했다.

공화당은 오는 16~17일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 미란 지명자가 참석할 수 있도록 인준 절차를 신속히 진행할 방침이다.

시장은 트럼프 대통령의 금리 인하 요구에 동조할 것으로 예상되는 미란 지명자가 청문회에서 어떤 입장을 밝힐지 주목하고 있다. 특히 그가 통화정책 독립성에 대한 우려를 키울 경우 국채 시장이 민감하게 반응할 가능성이 제기된다.





