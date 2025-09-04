美 신규 실업수당 청구, 두 달 만에 최고…"8월 해고 5년 만 최대"

신규 실업수당 청구 23.7만건 '예상 상회'

지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 시장 예상치를 웃돌며 두 달여 만에 최고치를 기록했다.

4일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(8월24~30일) 신규 실업수당 청구 건수는 23만7000건으로 집계됐다. 전주(22만9000건) 보다 8000건 늘어난 수치로 블룸버그 예상치(23만건) 역시 상회했다.

계속 실업수당 청구 건수는 8월17~23일 기준 194만건으로 전주(194만4000건)와 비슷한 수준을 유지했다. 시장 전망치(196만건)는 밑돌았다.

월가는 도널드 트럼프 미국 대통령의 공격적인 관세 정책이 경제 전반에 미칠 영향을 주시하며 노동시장과 물가 지표를 면밀히 살펴보고 있다. 이런 가운데 기업들이 해고를 늘리고 채용에 신중한 태도를 보이고 있다는 지표가 잇달아 나오고 있다.

고용정보업체 챌린저, 그레이 앤 크리스마스에 따르면 8월 해고 건수는 8만5979건으로 전월 대비 39% 급증했다. 이는 8월 기준으로 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 한창이던 2020년 이후 최고치다. 올 들어 기업들이 줄인 인자리는 89만2362건으로 역시 2020년 이후 최대 수준이다.

반면 기업들이 밝힌 8월 신규 채용 계획은 1494건에 불과해 2009년 이후 최저치를 기록했다. 감원과 채용 위축이 동시에 나타나며 노동시장 냉각 흐름이 뚜렷해지고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>