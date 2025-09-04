경남경찰청, 112 허위신고 집중단속 … 72건 입건·5명 구속

경남경찰청이 지난 7월부터 8월까지 112 허위신고 집중 단속기간을 운영해 총 72명을 입건하고 그중 5명을 구속했다고 4일 밝혔다.

경남청은 생활 속 기초질서를 확립하고 상습·악성 112 허위신고, 장난 전화로 인한 경찰력 낭비를 막고 긴급상황 대응 지연을 방지하고자 지난 7월 1일부터 8월 31일까지 허위신고 단속에 나섰다.

그 결과 72명을 입건하고 그중 5명을 구속, 64명을 즉결심판에 넘겼다.

반복된 장난 전화 등 범행이 상대적으로 가벼운 8명에게는 경고 조치하고 치료가 필요한 1명은 가족과 협의해 보호 입원을 검토하고 있다.

그중 1년간 300건 넘게 "불을 지르겠다" 등 112 허위신고를 반복하고 실제 주거지에 불을 붙이려 한 50대를 밀양에서 구속했다.

"사람을 죽였다", "커피를 배달해 달라" 등 하루에 114회 허위신고를 하는 등 1년간 2600건이 넘는 112 신고를 한 60대도 김해에서 붙잡아 구속했다.

올해 1~8월 112 신고는 68만 3825건으로 작년 같은 기간 71만 2245건보다 2만 7799건 줄어든 것으로 나타났다.

집중 단속기간인 7월은 9만 5014건, 8월은 8만 9688건으로 지난해 7월 9만 9319건, 8월 9만 8502건보다 각각 4.3％, 8.9％ 감소했다.

경찰은 112 허위신고 집중 단속기간을 운영한 것이 허위신고 방지뿐만 아니라 112 전체 신고 건수 감소에도 긍정적 영향을 끼친 것으로 분석했다.

경남청은 단속기간 종료 후에도 오는 10월 13일까지 이어지는 '생활 주변 폭력배 집중단속'과 연계해 상시 단속 체계를 구축하고 허위신고자 집중 모니터링과 신고 이력 분석 등으로 엄정 대응할 방침이다.

김성희 경남청장은 "국민이 경찰 도움을 가장 필요로 할 때 가장 급하게 찾는 신고 창구가 112"라며 "허위신고나 장난 전화로 정작 경찰 도움을 받지 못하는 국민이 생기지 않게 필요할 때만 112를 이용해 달라"고 당부했다.





