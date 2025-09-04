김정은·시진핑 6년8개월 만의 정상회담…베이징 인민대회당서 회동

2019년 이후 약 6년 8개월 만, 인민대회당서 성대히 개최

中, 김정은을 푸틴에 이어 최고 수준 예우…북중 밀착 과시

북중 정상회담 의제는 경제 협력·전략 소통 강화 전망

앞서 김정은, 푸틴과 2시간 30분 양자 회담…북·중·러 연쇄 행보

북한 김정은 국무위원장이 4일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 베이징 인민대회당에서 정상회담을 진행했다고 중국 관영 매체들이 보도했다.

CCTV와 신화통신 등에 따르면 김 위원장은 이날 오후 인민대회당에 도착해 시 주석과 회담에 돌입했다. 회담이 종료됐는지 여부는 아직 알려지지 않았다.

관영 매체 보도 직전 김 위원장의 의전차량 행렬이 오후 5시 45분쯤 인민대회당으로 이동하는 장면이 포착되기도 했다. 현지 매체들은 회담 개최 소식과 진행 상황을 실시간에 가깝게 전하며 북중 정상회담에 무게를 실었다.

김 위원장과 시 주석의 대면은 2019년 1월 김 위원장의 방중, 같은 해 6월 시 주석의 평양 방문 이후 약 6년 8개월 만이다. 김 위원장은 지난 1일 평양에서 특별열차로 출발해 2일 베이징에 도착했으며, 3일에는 시 주석과 함께 중국의 전승절 80주년 열병식을 참관했다.

특히 시 주석은 김 위원장을 푸틴 러시아 대통령에 이어 의전 서열 2위에 준하는 최고 수준의 예우로 맞아 주목받았다.

북중 정상회담에서는 북한의 당면 과제인 경제 문제를 비롯해 양국 간 경제·외교 협력 확대 방안이 주요 의제로 논의될 것으로 전망된다. 앞서 중국 외교부는 "북중 양국은 전략적 소통과 협력을 강화하고 국정 운영 경험 교류를 심화할 것"이라고 밝힌 바 있다.

김 위원장은 전날에는 푸틴 대통령과 별도로 댜오위타이 국빈관에서 2시간 30분간 양자 회담을 진행하며 북러 밀착 행보를 이어가기도 했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



