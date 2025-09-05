대규모 수주 소식에 ‘불기둥’…2차전지 강세 임박 다음 수혜주는

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 **"내일의 신고가 후보 종목"**과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

앱코 앱코 129890 | 코스닥 증권정보 현재가 1,081 전일대비 17 등락률 -1.55% 거래량 868,436 전일가 1,098 2025.09.05 09:53 기준 관련기사 앱코, 케데헌 열풍에 국립중앙박물관 '단청 키보드' 품절 대란…"공급 모델 및 물량 확대 추진"앱코, 김포 원팩토리 준공식…생산·물류 통합 거점 확보앱코 "지난해 영업익 48억원…전년比 124%↑" 전 종목 시세 보기 close , 하이드로리튬 하이드로리튬 101670 | 코스닥 증권정보 현재가 2,465 전일대비 115 등락률 -4.46% 거래량 1,188,483 전일가 2,580 2025.09.05 09:53 기준 관련기사 코스피200에 엘앤에프·한미반도체 등 편입…6개 종목 교체리튬플러스, 조달청 대여 탄산리튬 전량 자체 생산으로 상환리튬플러스, 리튬이차전지용 수산화리튬 신기술 적용 제품 확인 취득 전 종목 시세 보기 close , HJ중공업 HJ중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 750 등락률 +3.08% 거래량 9,260,383 전일가 24,350 2025.09.05 09:53 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능!NXT 거래도 가능! 연 4%대 금리로 바로 쓰는 주식자금![특징주]HJ중공업, '마스가' 수혜 기대감…15%대↑ 전 종목 시세 보기 close , 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 3,310 전일대비 60 등락률 -1.78% 거래량 2,081,660 전일가 3,370 2025.09.05 09:53 기준 관련기사 신라젠, 급성 골수성 백혈병 항암제 임상 첫 환자 등록신라젠, 우성제약과 소규모 합병[특징주]신라젠, FDA 임상 승인·특허권 인수에 20%대 강세 전 종목 시세 보기 close , 리튬포어스 리튬포어스 073570 | 코스닥 증권정보 현재가 1,258 전일대비 72 등락률 -5.41% 거래량 1,103,934 전일가 1,330 2025.09.05 09:53 기준 관련기사 [특징주]리튬포어스 최대주주 참여 유증에 11%↑전웅 리튬포어스 대표 “최대주주, 리튬과 무관한 이사 선임…사업 난항 우려”코스피200에 엘앤에프·한미반도체 등 편입…6개 종목 교체 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>