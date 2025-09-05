본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

큐피스트, 결혼정보회사 라스트메이트 인수…업계 구조 개선 시동 건다

정진기자

입력2025.09.05 08:00

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
큐피스트, 결혼정보회사 라스트메이트 인수…업계 구조 개선 시동 건다
AD
원본보기 아이콘

AI 기반 러브테크 기업 큐피스트가 프리미엄 결혼정보회사 라스트메이트를 인수하며, 연애에서 결혼까지 전 과정을 포괄하는 '풀스택 러브테크 기업'으로 본격적인 시장 확장에 나섰다.


큐피스트는 그동안 AI 알고리즘을 활용해 개인의 성향과 상황에 맞는 맞춤형 연결을 제공해 왔으며, 이번 라스트메이트 인수를 통해 단순한 데이팅 플랫폼을 넘어 결혼까지 연결하는 종합 관계 플랫폼으로 거듭나게 됐다.

라스트메이트는 '중매술사(KBS Joy)', '조선의 사랑꾼(TV조선)' 등 다수 방송에 출연하며 화제를 모은 서재민 대표가 운영해온 결혼정보 회사로, '하이엔드' 시장 기준을 재정의해온 브랜드다. 이번 인수는 큐피스트 안재원 대표와 서재민 대표가 결혼정보업계의 구조적 문제에 공감하며 의기투합한 결과로 전해졌다.


큐피스트 관계자는 "사람 사이의 관계를 기술로 연결하고, 진정성 있는 연애와 결혼으로 이어지게 하는 것이 우리의 목표"라며, "이번 인수는 큐피스트가 연애-결혼 풀 스펙트럼을 제공하는 국내 최초 러브테크 기업으로 자리매김하는 전환점"이라고 밝혔다.


라스트메이트 서재민 대표는 "그동안 하이엔드 결혼정보 시장은 '능력과 집안'만으로 고가 가입을 유도하는 구조였지만, 실제 성사율은 낮았다"며 "남성은 경제력과 외모, 여성은 나이와 외모의 균형이 맞아야 실질적인 매칭이 가능하다는 점을 바탕으로, 보다 현실적이고 실현 가능한 매칭 전략을 펼칠 것"이라고 강조했다.

이번 인수를 통해 큐피스트는 연애와 결혼을 통합한 관계 중심 플랫폼으로서의 입지를 강화하며, 국내 러브테크 시장에서 독보적인 입지를 굳혀갈 전망이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다[부동산AtoZ] "서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

서대문구 초등생 유괴미수 남성 3명 긴급체포…2명 구속영장

새로운 이슈 보기