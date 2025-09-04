본문 바로가기
임실군, 11일 '구인·구직 만남의 날' 행사

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.04 11:54

임실읍사무소 가족N북카페광장서 진행

전북 임실군이 오는 11일 임실읍사무소 가족N북카페 및 광장에서 '임실군로컬JOB센터 구인·구직 만남의 날' 행사를 연다.

임실군이 오는 11일 임실읍사무소 가족N북카페 및 광장에서 '임실군로컬JOB센터 구인·구직 만남의 날' 행사를 연다. 임실군 제공

4일 군에 따르면 이번 행사는 '일(JOB)로 만난 사이, 일(JOB) 났네'란 부제로 관내 구인난 해소와 구직자들의 안정적 취업 기회 확대를 목적으로 마련됐다.


앞서 군은 지난해 열린 행사에 많은 구직자와 지역 주민들이 몰리며 열띤 반응을 보였다. 이 같은 성과를 바탕으로 올해 행사는 더욱 확대·강화된 프로그램과 채용 기회를 제공한다. 군은 이번 행사를 통해 구인 기업 8개 사가 참여해 50명 이상 신규 채용을 목표로 하고 있다.

참여기업들이 즉석 면접과 채용 상담을 진행하는 채용관에서는 ㈜뉴트라코어, ㈜친한F&B, 나래식품㈜, ㈜사조오양, 임실고추앤농산물가공판매㈜, 섬진강다슬기마을㈜, (유)왕성식품, ㈜진성기업 등 군을 대표하는 지역기업이 참여한다.


이들 기업은 현장에서 총 50명 이상 채용할 계획이며, 특히 냉동만두 생산 업체인 나래식품㈜에서는 10명 이상, 그 외 기업별로 현장 면접을 통해 3명 이상의 직원을 채용할 예정이다.


또 취업 준비생들이 자신감을 높이고 면접 경쟁력을 강화할 수 있도록 ▲취업 메이크업 ▲지문 스트레스 검사 ▲퍼스널 컬러 진단 ▲캐리커처 ▲취업 타로 등 컨설팅관 11개 부스도 운영되며, 참가자에게는 경품 혜택도 주어진다. 자세한 사항은 임실군 로컬JOB센터 또는 군청 경제교통과 일자리창출팀으로 문의하면 된다.

심민 군수는 "이번 행사를 통해 구직자에게는 다양한 취업 정보와 기회를 제공하는 장이, 기업에는 우수 지역 인재를 확보하는 기회가 될 것으로 보인다"며 "지역에서 안정적으로 일자리를 찾고 정착할 수 있도록 앞으로도 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
