인천 남동구 전통시장·골목형 상점가 축제…"지역경제 활성화 기대"

인천 남동구는 지역경제 활성화를 위해 9월 한 달간 전통시장과 골목형 상점가에서 축제를 연다고 4일 밝혔다.

우선 5일 장승박이 전통시장에서 '막걸리축제'가 열리고, 12~13일 구월&인천 모래내 전통시장에서 '노맥축제'가 이어진다.

19~20일은 소래포구 전통어시장 '바로바다 비어페스티벌', 21일에는 구월문화로상점가와 구월골목형상점가에서 '아홉달, 구월달에 피다'가 개최된다.

각 행사에서는 더위를 날릴 수 있는 시원한 주류와 각종 음식을 즐길 수 있으며, 구민 노래자랑 등 다양한 주민 참여 프로그램이 선보인다. 구월시장과 인천 모래내 전통시장, 구월문화로상점가와 구월골목형상점가 공동 주최로 더욱 다양하고 풍성한 즐길 거리를 준비했다.

또 축제 기간 전통시장에서는 중소벤처기업부 주최 최대 규모의 소비 촉진 행사인 '9월 동행축제'를 병행해 경품행사를 진행한다.

박종효 남동구청장은 "경기 침체 속에서 전통시장과 골목상권 활성화를 위해 축제의 장을 마련한 만큼 주민들이 많이 찾아와주길 바란다"고 말했다.





