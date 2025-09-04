본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천 남동구 전통시장·골목형 상점가 축제…"지역경제 활성화 기대"

박혜숙기자

입력2025.09.04 11:11

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천 남동구는 지역경제 활성화를 위해 9월 한 달간 전통시장과 골목형 상점가에서 축제를 연다고 4일 밝혔다.


우선 5일 장승박이 전통시장에서 '막걸리축제'가 열리고, 12~13일 구월&인천 모래내 전통시장에서 '노맥축제'가 이어진다.

19~20일은 소래포구 전통어시장 '바로바다 비어페스티벌', 21일에는 구월문화로상점가와 구월골목형상점가에서 '아홉달, 구월달에 피다'가 개최된다.


인천 남동구 전통시장·골목형 상점가 축제…"지역경제 활성화 기대"
AD
원본보기 아이콘

각 행사에서는 더위를 날릴 수 있는 시원한 주류와 각종 음식을 즐길 수 있으며, 구민 노래자랑 등 다양한 주민 참여 프로그램이 선보인다. 구월시장과 인천 모래내 전통시장, 구월문화로상점가와 구월골목형상점가 공동 주최로 더욱 다양하고 풍성한 즐길 거리를 준비했다.


또 축제 기간 전통시장에서는 중소벤처기업부 주최 최대 규모의 소비 촉진 행사인 '9월 동행축제'를 병행해 경품행사를 진행한다.

박종효 남동구청장은 "경기 침체 속에서 전통시장과 골목상권 활성화를 위해 축제의 장을 마련한 만큼 주민들이 많이 찾아와주길 바란다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛나 세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결95.4% 찬성 '역대 최고'

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기