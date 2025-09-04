기재부, 美 상호관세 압박에…현대차 등 수출기업 만나 활로 모색

정부에 철강제품 품목관세 인하 요청

기획재정부 세제실은 4일 관세청과 합동으로 평택세관에서 수출기업 대상 간담회를 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 미국의 상호관세 부과와 글로벌 공급망 재편 등 급변하는 대외 여건 속에서 자동차, 철강 등 주요 수출기업의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

간담회에는 현대자동차, 대한솔루션, 서진오토모티브, 현대제철, ㈜하이스틸, DI동일, ㈜풍산 등 자동차·철강 등 주요 수출기업과 코트라(KOTRA), 한국무역보험공사, 한국원산지정보원 등 공공기관이 참석했다.

기업들은 이날 철강 제품에 대한 품목관세 인하, 철강 품목관세 적용기준 명확화 및 HS 세부 코드 공개 등을 건의했다. 또 자동차 및 철강 업계에 대한 금융과 보험지원 확대, 통관절차 간소화를 요청했다.

정부는 이날 건의 내용을 향후 정부 정책과 세관 행정에 반영할 수 있도록 검토한다는 계획이다. 또 수출 현장과 소통을 지속 확대하는 등 대외 무역 여건 변화에 대한 우리 기업의 지원을 확대할 계획이다.

한편 미국은 앞서 지난 3월 철강 및 알루미늄과 259개 파생제품에 25% 품목관세를 부과했다. 6월 4일에는 관세율을 최대 50%로 올렸고, 이후 파생제품 목록에 건조기·세탁기·냉동고 등 가전제품을 추가했다. 또 지난달에는 풍력 터빈 및 관련 부품, 불도저 등 중장비, 철도 차량, 가구, 농기구 등 407종의 파생 제품도 추가했다.





