이찬진 금감원장(오른쪽 두번째)이 4일 서울 마포구 저축은행중앙회에서 열린 '저축은행 최고경영자(CEO)와 간담회'에 참석, 간담회 시작에 앞서 오화경 저축은행중앙회 회장(오른쪽) 등 참석자들과 기념사진을 찍고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 저축은행장 만나는 이찬진 금감원장
2025년 09월 04일(목)
이찬진 금감원장(오른쪽 두번째)이 4일 서울 마포구 저축은행중앙회에서 열린 '저축은행 최고경영자(CEO)와 간담회'에 참석, 간담회 시작에 앞서 오화경 저축은행중앙회 회장(오른쪽) 등 참석자들과 기념사진을 찍고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
배달기사 "난 절대 안먹어"…끓는 물에 '봉지째 조리' 위생 논란 또 터진 中 식당
성폭행 혐의로 재판 받는 국민배우…"합의된 관계였다"
"경찰 합격자 70% 여성될 것"…'남녀통합채용' 우려에 경찰 "사실과 달라"
세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛난다
"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크]
김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'
볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"
"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리
"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다
레고랜드, 개장 3년만에 '자본잠식'국내 첫 글로벌 테마파크의 굴욕