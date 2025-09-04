[포토] 저축은행장 만나는 이찬진 금감원장

이찬진 금감원장(오른쪽 두번째)이 4일 서울 마포구 저축은행중앙회에서 열린 '저축은행 최고경영자(CEO)와 간담회'에 참석, 간담회 시작에 앞서 오화경 저축은행중앙회 회장(오른쪽) 등 참석자들과 기념사진을 찍고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>