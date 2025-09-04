8만여 명 기업 배후수요 누리는 ‘서산 코오롱 레이크뷰’ 주목

- 호수공원 조망과 생활 인프라로 주거 만족도 높여

- 전용 24~39㎡, 614실 규모… 직장 가까운 입지 강점

직주근접은 부동산 시장에서 가장 강력한 경쟁력으로 꼽힌다. 최근에는 일과 삶의 균형을 중시하는 분위기가 확산되면서 직장과 가까운 주거시설이 더욱 주목받고 있다.

출퇴근 거리가 짧으면 이동에 소요되는 시간을 줄일 수 있어 여유 시간을 휴식이나 취미 활동에 활용할 수 있다. 특히 교대근무자나 야근이 잦은 근로자의 경우, 직장과 가까운 집이 있으면 수면과 식사 시간을 안정적으로 유지할 수 있어 건강 관리에 유리하다. 이와 함께 교통비 절감 효과까지 있어 경제적 부담도 줄일 수 있다.

국토교통부가 발표한 '2023년도 주거실태조사'에서도 이러한 흐름이 확인됐다. 이 조사에 따르면 현재의 주택으로 이사한 가장 큰 이유는 '더 나은 시설이나 설비'가 48.2%로 가장 많았고, 그 뒤를 이어 '직주근접'이 31.1%로 조사돼 직장과 가까운 주거 입지가 여전히 핵심 요인임을 보여줬다.

이러한 가운데 서산 코오롱 레이크뷰는 인근 산업단지와 기업체에서 약 8만여 명에 이르는 배후수요를 품고 있어 높은 관심을 받고 있다. 단지는 서산호수공원 인근에 위치해 조망권을 확보했으며, 생활 인프라도 풍부하다. 지하 4층~지상 26층, 전용면적 24~39㎡ 규모의 소형 평형 위주로 총 614실을 구성해 직장인들의 실거주 수요에 부합하는 단지로 평가받고 있다.

주변 배후수요도 풍부하다. 2022년 통계를 기준으로 작성된 '2024 서산 통계연보'에 따르면 서산시에는 총 1만9,588개 사업체와 8만5,610명의 종사자가 근무 중이다. 특히 LG화학 대산공장, KCC 대죽공장, HD현대오일뱅크 본사 등 대기업 종사자가 포함돼 있어 '서산 코오롱 레이크뷰'는 풍부한 배후수요를 갖췄다. 대산항 국제여객선 취항 및 대중국 교역의 전초기지라는 점도 주목 된다. 이러한 장점 때문에 임차인 입장에서는 출퇴근이 편리하고 임대인 입장에서는 공실률 걱정을 덜 수 있다.

단지 주변에는 관공서, 금융, 병원, 학교, 대형쇼핑센터까지 모두 갖춘 편리한 중심 인프라를 자랑한다. 특히 서산중앙호수공원 바로 앞에 위치해 우수한 조망권(일부 호실)을 누릴 수 있고 산책이나 운동을 하기에도 적합하다. 게다가 호수공원 주변으로 식당, 카페 등 먹거리가 풍부해 편리한 생활을 할 수 있다.

아울러 서산IC, 29번 국도, 70번 국도 등 사통팔달 광역교통망이 발달해 있고 자주식 주차 비율이 87% 적용돼 편리한 주차가 가능하다.

'서산 코오롱 레이크뷰'는 현재 최대 46% 할인 분양 중이며, 분양가는 6천만원대부터 시작하기 때문에 실수요자와 투자자에게 모두 추천할 만하다. A1타입 기준으로 보증금 및 대출금을 제외한 실투자금은 2천만원대부터 가능하며 타입별로 차이가 있다.

분양 관계자는 "서산 코오롱 레이크뷰는 주변 기업으로 출퇴근이 편리한 것이 장점"이라며 "다양한 인프라를 갖춘 서산 중심 생활권이라는 점까지 갖춰 임차인·임대인 모두 문의가 많다"고 말했다.

분양홍보관은 충청남도 서산시 안견로에 위치해 있다.





