[특징주]'4분기부터 호실적 기대' 이노와이어리스, 5.75%↑

김대현기자

입력2025.09.04 09:44

하나증권 "매수 진입하기 좋은 시점"

올해 4분기 역대급 분기 실적 달성이 기대되는 이노와이어리스 의 주가가 강세다.


4일 오전 9시36분 기준 이노와이어리스는 전 거래일 대비 1060원(5.75%) 상승한 1만9480원에 거래됐다.

이날 하나증권은 이노와이어리스에 대해 "올해 실적 기준 주가순자산비율(PBR) 1배 미만으로 여전히 저평가돼 있다"며 투자의견 매수와 목표주가 4만원을 유지했다.

김홍식 하나증권 연구원은 "3분기까지는 부진한 실적 흐름이 이어질 전망이지만, 4분기엔 역대 최대 매출액 달성이 예상된다"며 "4분기 연결 매출액이 754억원(전년 동기 대비 29% 증가, 전분기 대비 65% 증가), 연결 영업이익이 89억원(전년 동기 대비 39% 증가, 전분기 대비 9000% 증가)을 기록할 것"이라고 말했다.


김 연구원은 "일본 및 국내 통신사 대상 스몰셀 매출이 4분기에 집중될 것"이라며 "기대했던 방산 매출도 계절적 성수기인 4분기에 몰리는 현상이 나타날 것"이라고 말했다. 또한 "내년엔 상반기 흑자 기조 속에 유의미한 이익 성장이 기대된다"며 "2026년 연간으로는 30% 연결 매출액 성장 속 연결 영업이익은 10배 이상 성장하는 모습이 기대된다"고 내다봤다.


아울러 "올해와는 달리 미국·한국 등 주요 국가에서 새로운 주파수 할당 및 재배치가 이뤄지고 신규 단말기가 출시될 전망"이라며 "그룹 주력인 방산 매출도 이노와이어리스 중심으로 본격 증가하는 모습을 기대할 수 있을 것"이라고 분석했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

