국립부경대 G-램프사업단, 英 헤리엇와트대 라이엘센터와 해양환경 공동연구 협약 체결

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.04 09:25

해양환경 변화 대응 위한 글로벌 공동연구·인재양성 협력 강화

국립부경대학교 G-램프사업단(단장 김영석)은 지난 1일 영국 헤리엇와트대학교(Heriot-Watt University) 산하 라이엘센터(Lyell Centre)와 해양환경 변화·지속가능성에 관한 국제 공동연구 협약(MOU)을 체결했다.


라이엘센터는 헤리엇와트대학교가 영국지질조사국(British Geological Survey)과 공동 운영하는 연구기관으로, 지구과학과 환경지질, 기후시스템 분야에서 세계적인 연구 역량을 갖춘 기관이다.

국립부경대학교 G-램프사업단이 라이엘센터 관계자들과 협약 후 기념 촬영하고 있다. 국립부경대 제공

이번 협약을 통해 양 기관은 기후변화에 따른 지구시스템의 복합적 변동을 정량적으로 분석하고, 관련 학술교류와 연구자 양성, 인프라 공유 등 실질적 협력을 추진할 예정이다.

G-램프사업단은 이번 협력을 기반으로 유럽과 동아시아를 연결하는 글로벌 물순환 연구 허브로서의 위상을 강화하고, 기후변화 대응을 위한 국제 공동연구 기반을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
