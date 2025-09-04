본문 바로가기
3년 만에 첫변신…오리온, 한정판 '비쵸비 딸기' 출시

한예주기자

입력2025.09.04

딸기 크림과 카카오 비스킷의 조화

오리온 은 초콜릿을 통째로 넣은 샌드위치 비스킷 '비쵸비'의 새로운 맛 '비쵸비 딸기'를 한정판으로 출시했다고 4일 밝혔다.


비쵸비 딸기는 코코아 파우더를 뿌린 카카오 비스킷 사이 딸기 크림에 진짜 딸기씨를 담은 것이 특징이다. 딸기씨의 식감과 딸기 맛이 카카오 풍미와 어우러져, 비스킷에 실제 딸기를 넣어 먹는 듯한 맛을 느낄 수 있다.

오리온 비쵸비 딸기 제품 이미지. 오리온

오리온은 비쵸비의 인기를 이어가기 위해 2022년 10월 비쵸비 출시 이후 처음으로 새로운 맛을 선보였다.

비쵸비는 아이들 간식으로는 물론, 위스키와 함께 즐기는 조합으로도 인기를 얻고 있다. 비쵸비의 달콤함과 위스키의 쌉싸름함이 조화를 이루며, 최근 '위스키 페어링 스낵'으로 주목받고 있다. SNS를 통해 해외에서도 입소문이 퍼지며 '한국 여행 필수 구매 품목'으로 자리매김했다. 올해 1월부터 8월까지 서울역, 명동 등 외국인 관광객이 많이 찾는 관광지 내 주요 판매처 매출이 전년 동기 대비 두 배가량 증가하는 등 호응을 얻고 있다. 현재까지 비쵸비는 누적 판매량 2800만개를 돌파했다.


오리온 관계자는 "비쵸비 출시 3년 만에 새로운 맛을 선보이게 됐다"며 "비쵸비가 국내는 물론 해외 소비자에게도 사랑받는 K스낵 대표주자로 자리매김할 수 있도록 새로운 시도들을 이어갈 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



