본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

서울 관악구 흉기난동…본사 측 "점주와 인테리어 업체 간 갈등"

이은서기자

입력2025.09.03 22:29

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 관악구의 한 프랜차이즈 피자가게에서 발생한 흉기 난동 사건과 관련해 본사 측이 가맹점과의 갈등을 부인했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

3일 피자가게 프랜차이즈 가맹본사는 입장문을 통해 "이 사건에 관련된 매장은 2023년 10월에 오픈된 매장으로 지금까지 본사와 매우 우호적인 관계를 유지하며 2년째 운영을 하던 매장"이라며 "점주님이 직접 계약한 인테리어 업체와 수리와 관련해서 갈등이 생긴 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

이어 "사망 피해자 중 한 명은 본사 임원으로 금일 오전에도 인테리어 업체와 점주의 갈등을 중재해주기 위해 인테리어 업체 대표, 대표 딸(디자이너)과 함께 방문한 것"이라며 "가맹 사업을 시작한 이래로 단 한 번도 점주들에게 리뉴얼이나 인테리어를 강요하지 않았다"고 덧붙였다.


서울 관악경찰서에 따르면 이날 오전 10시57분께 40대 남성 A씨가 서울 관악구 조원동의 한 프랜차이즈 피자 가게에서 흉기를 휘둘러 30대, 40대 남성 2명과 30대 여성 1명이 부상을 입고 병원에 이송됐으나 숨졌다.


A씨는 가게 인테리어 문제를 두고 피해자들과 갈등을 겪어왔으며, 이날도 같은 이유로 말다툼을 벌이다 주방에 있는 흉기로 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 치료가 끝나는 대로 신병을 확보해 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

서울 관악구 흉기난동 피의자 수술 마쳐…경찰, 구속영장 신청 예정

새로운 이슈 보기