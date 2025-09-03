본문 바로가기
민주당·진보당 진해위원회 "이종욱 의원 정치자금법 위반 혐의 신속 수사하라"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.03 22:20

더불어민주당 경남 진해지역위원회와 진보당 진해지역위원회가 정치자금법 위반 혐의로 고발한 이종욱 국민의힘(창원진해) 국회의원에 대한 신속한 수사를 촉구했다.


두 위원회는 3일 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 "경남경찰청은 이 의원을 신속히 수사해 검찰에 송치하라"고 요구했다.

더불어민주당 진해지역위원회와 진보당 진해지역위원회가 경남경찰청 앞에서 국민의힘 이종욱(창원 진해) 국회의원의 정치자금법 위반 의혹 수사 촉구 기자회견을 열고 있다. 이세령 기자

더불어민주당 진해지역위원회와 진보당 진해지역위원회가 경남경찰청 앞에서 국민의힘 이종욱(창원 진해) 국회의원의 정치자금법 위반 의혹 수사 촉구 기자회견을 열고 있다. 이세령 기자

이들은 "지난 5월 3일 진보당 진해위원회는 이 의원을 정치자금법 위반 혐의로 경남경찰청에 고발했지만 4개월이 되는 현재까지도 아무런 수사 진척 사항을 확인할 수 없다"고 말했다.


이어 "수사가 지연되다 보니 이 의원의 진해지역 사무장이 본인이 빌린 돈일 뿐 이 의원과 무관하다는 식의 이야기가 퍼지고 있다"며 "이는 명백한 꼬리자르기식 책임 회피이며 이 의원을 봐주는 것이 아니냐는 소문이 증폭되는 중"이라고 지적했다.


또 "사건이 단순한 소문이나 진실 공방에 그치지 않고 명확한 물증이나 판결까지 있는 상황인데도 수사가 지연되는 건 납득할 수 없다"며 "혹여나 외압이 작용하고 있는 건 아닌지 의심마저 든다"라고 했다.

위원회는 "경남경찰청은 더는 지체하지 말고 사건을 철저히 조사해 검찰에 송치하라"고 했다.


더불어민주당 경남 진해지역위원회와 진보당 진해지역위원회 관계자가 경남경찰청에 국민의힘 이종욱 국회의원의 정치자금법 위반 의혹 관련 수사 지연 항의 서한을 전달하고 있다. 이세령 기자

더불어민주당 경남 진해지역위원회와 진보당 진해지역위원회 관계자가 경남경찰청에 국민의힘 이종욱 국회의원의 정치자금법 위반 의혹 관련 수사 지연 항의 서한을 전달하고 있다. 이세령 기자

두 위원회는 회견을 마치고 경남경찰청에 항의 서한을 전달했다.


이 의원은 지난해 4월 제22대 국회의원 선거를 앞두고 당시 선거캠프 관계자 A 씨에게 4900만원의 불법 정치자금을 받은 의혹을 받고 있다.


이에 대해 경찰 관계자는 "절차에 따라 수사하고 있다"라는 입장을 밝혔다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
