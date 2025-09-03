본문 바로가기
"자기신탁으로 상속세 아낀다" 변협 19일 포럼

구채은기자

입력2025.09.03 22:06

18일 의원회관서 대국민포럼

“자기신탁으로 상속세 아낀다” 변협 19일 포럼
대한변호사협회(변협) 신탁변호사회와 대한자기신탁선언연구회가 공동으로 '자기신탁선언 활성화를 위한 대국민 포럼'을 연다. 이번 세미나는 18일 오전 10시 국회의원회관 제1소회의실에서 개최된다. 자기신탁선언의 법적 근거와 국내 정착을 위한 구체적 로드맵이 중점적으로 다뤄진다.


자기신탁은 위탁자가 스스로를 수탁자로 지정해 특정 재산을 관리·운용하는 법률관계다. 위탁자가 사망한 뒤에도 신탁 목적과 구조에 따라 재산이 자동 관리·배분되도록 설계할 수 있어 분쟁을 줄이고 재산 독립성을 확보할 수 있다는 점이 강점이다.

세미나에선 구체적으로 자기신탁선언을 통한 신탁 활성화 방안을 포함해, 상속·절세 방안, 한국형 자기신탁선언 표준모델 발표 등을 포함한 토론도 이뤄질 예정이다. 포럼 관계자는 "신탁자가 생전에 재산을 직접 관리하면서도 신탁의 목적에 따라 체계적으로 재산을 승계할 수 있어 많은 국민들에게 매우 유용한 제도"라면서 "이번 행사를 통해 국내 정착 방안을 모색할 것"이라고 했다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

