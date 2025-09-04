김호영 대표, ‘내일의 신고가 종목’ 공개… 개인투자자들 열광

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자하고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시 장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

김 대표는 회전율을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정 한시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

무엇보다도 투자자들의 이 목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 **"내일의 신고가 후보 종목"**과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해 주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기매매자에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 매매 전략공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자가 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

동방선기 동방선기 099410 | 코스닥 증권정보 현재가 4,950 전일대비 235 등락률 +4.98% 거래량 3,153,980 전일가 4,715 2025.09.04 10:09 기준 관련기사 [클릭 e종목]"동방선기, 저평가된 조선기자재 업체"[특징주]'조선 수주 호황' 동방선기, 7.30%↑코스닥서 에디슨EV 등 38곳 상장폐지 위기…신규 관리종목 24곳 전 종목 시세 보기 close , 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 19,130 전일대비 460 등락률 +2.46% 거래량 1,729,458 전일가 18,670 2025.09.04 10:09 기준 관련기사 [이주의 관.종]미국발 훈풍에 돛단 조선업…조선기자재 주목[특징주]'美번스·톨레프슨법 우회수혜 기대' 세진중공업, 5%대↑[특징주]세진중공업, 군산조선소 MRO 전환 반사 수혜 기대감에 신고가 전 종목 시세 보기 close , 오리엔탈정공 오리엔탈정공 014940 | 코스닥 증권정보 현재가 8,700 전일대비 780 등락률 +9.85% 거래량 2,899,539 전일가 7,920 2025.09.04 10:09 기준 관련기사 [기업&이슈]파면 선고 후 정치테마주의 운명…14배 급등 오리엔트정공도 곤두박질[특징주]'LNG운반선 수혜' 오리엔탈정공, 6%대 상승[e공시 눈에 띄네]롯데케미칼, 일진머티리얼즈 2조7000억원에 인수 등(오후 종합) 전 종목 시세 보기 close , 디에이치엑스컴퍼니 디에이치엑스컴퍼니 031860 | 코스닥 증권정보 현재가 890 전일대비 37 등락률 -3.99% 거래량 294,633 전일가 927 2025.09.04 10:09 기준 관련기사 코스피, 개인·외인 '팔자'에 약보합 마감…코스닥도 하락에스유홀딩스, 위드라이크와 해외진출 위한 브랜딩 공동기획 개발 및 판매 업무협약 체결에스유홀딩스, 日샤인트레이딩과 F&B사업 위한 전략적 파트너십 계약 체결 전 종목 시세 보기 close , ▽

