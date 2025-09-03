광주교육청, ‘꿈드리미’ 보편복지 전환…“차별 해소를”

복지부 조건부 승인…전 학년 지원 길

한 자녀 가정 제외돼 갈등·불신 초래

시민단체 “추경 외면, 교육청 신뢰 상실”

“조건 이행하고 차별 즉각 시정하라”

광주시교육청이 추진해온 '학생 교육비 꿈드리미 사업'이 보건복지부의 조건부 승인을 받아 보편복지로 전환될 길이 열렸다.

광주교육시민연대는 3일 성명을 내고 "광주시교육청의 노력과 보건복지부의 승인으로 '차별 없는 교육'을 할 수 있게 됐다"며 환영 입장을 밝혔다. 꿈드리미 사업은 그동안 한 자녀 가정 학생들(지원 대상의 약 13%)만 제외해 갈등과 행정 불신을 불러왔다는 지적을 받아왔다.

보건복지부는 이번 승인과 함께 ▲교육청의 안정적 재정 여건 마련 ▲사업 오남용 방지 ▲지방자치단체 복지사업과의 중복 방지 등을 조건으로 제시했다.

시민연대는 그러나 "올해는 한 자녀 가정 학생들을 어떻게 지원할지 여전히 분명하지 않다"며 문제를 제기했다. 지난 4월 간담회에서 광주시교육청이 "불합리한 차별을 해소하겠다"고 약속했지만, 올해 추경 예산을 편성하지 않았다는 점을 지적했다. 연대는 "이는 신뢰를 깨고 박탈감을 주는 행정"이라고 비판했다.

시민연대는 "보편복지 전환의 근거가 확실해진 만큼 차별 시정은 '내일'이 아니라 '지금'이어야 한다"며 "보건복지부 조건을 충실히 이행하고, 차별 해소를 위해 추가 재원을 즉시 마련하라"고 촉구했다.

이번 성명에는 광주YMCA, 광주YWCA, 광주교육연구소, 광주대안교육협의회, 광주청소년노동인권네트워크, 광주청소년정책연대, 광주참교육학부모회, 학벌없는사회를위한시민모임, 광주흥사단 등이 함께했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>