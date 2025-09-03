국민대 자회사 주신에코솔루션, AI 무인 폐페트병 수거기 일본 수출

정밀 선별·분쇄 기술 탑재… 일본 현지 맞춤형 적립 시스템 적용

국민대학교(총장 정승렬)는 국민대학교기술지주의 자회사인 폐플라스틱 업사이클링 전문기업 주신에코솔루션㈜(대표이사 장길남)가 개발한 AI 무인 폐페트병 수거기를 일본에 수출하는 쾌거를 이뤘다고 밝혔다.

주신에코솔루션(대표이사 장길남)이 일본에 공급한 AI 무인 수거기는 분쇄형 설비로, AI 알고리즘을 통해 일본 현지에서 유통되는 다양한 페트병을 학습·인식해 재활용 가능한 투명 페트병만 선별하고 라벨이 부착된 병이나 페트가 아닌 소재는 자동으로 토출한다. 주신에코솔루션의 AI 무인 폐페트병 수거기의 정밀 선별 기능은 재활용 효율을 극대화하고 오염률을 최소화함으로써 고품질 재생 원료 확보에 기여할 뿐만 아니라 국내 최초로 인공지능(AI)이 탑재된 무인 폐페트병 수거기의 해외수출 사례로 일본 내 자원순환 시장에서 기술 경쟁력을 입증했다는 점에서 매우 뜻깊다.

해당 제품의 또 다른 특징은 일본 시장의 특성을 반영해 현금 또는 포인트 적립 기능을 도입했다는 점이다. 사용자는 전화번호나 QR코드를 활용해 포인트를 적립하거나 LINE 등의 현지 플랫폼을 통해 손쉽게 현금화 또는 포인트 전환을 할 수 있다. 이를 통해 시민들이 재활용에 적극적으로 참여할 수 있도록 유인하고, 단순한 폐기물 수거를 넘어 참여형 자원순환 문화 확산을 실현할 것으로 기대된다.

주신에코솔루션은 이번 수출을 계기로 일본 시장 진출을 확대하고 향후 글로벌 자원순환 솔루션 공급기업으로서의 입지를 강화할 계획이다. 특히 주신에코솔루션은 질소가압장치 기반 사출 기술을 활용해 저품질 해양 폐플라스틱까지 재생 가능한 독보적 기술력을 확보하고 있으며, 재생원료 비율을 70~80%까지 높일 수 있는 경쟁력을 갖추고 있다. 이를 기반으로 국내외 공공기관, 기업, 지자체와의 협력도 적극 확대해 나가고 있다.

주신에코솔루션 관계자는 "AI 무인 수거기의 일본 수출은 한국 자원순환 기술의 우수성을 세계 시장에 입증한 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 기술 혁신과 사회적 가치를 동시에 실현하는 ESG 선도기업으로 성장하겠다"고 전했다.

한편, 주신에코솔루션은 앞서 국민대학교기술지주의 추천으로 중소벤처기업부의 민간 투자주도형 기술창업 지원 프로그램인 TIPS(Tech Incubator Program for Startups)에도 최종 선정된 바 있다. 이를 기반으로 대학·산학협력 네트워크와 기술창업 인프라를 활용하며, 자원순환 분야의 혁신을 가속화하고 있다.





