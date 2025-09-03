우듬지팜, 일본 JFE엔지니어링과 스마트팜 '판매대리점 계약'…日시장 공략 시동

우듬지팜 우듬지팜 403490 | 코스닥 증권정보 현재가 1,808 전일대비 115 등락률 +6.79% 거래량 2,845,374 전일가 1,693 2025.09.03 09:35 기준 관련기사 우듬지팜, 국내 최대 '유럽형 채소온실' 시험 가동[클릭 e종목]"우듬지팜, 국내 최대 스마트팜 조성…작물 다변화로 수익성 개선"[특징주]우듬지팜, 李 대통령 '기후 적응형 농업' 약속…K작물로 농가 고소득 지원 전 종목 시세 보기 close 은 자회사 우듬지E&C가 일본 JFE엔지니어링과 스마트팜 판매대리점 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 계약에 따라 우듬지E&C는 설계와 핵심 자재를 공급하고 JFE엔지니어링은 일본 국내에서 온실자재 판매를 맡게 된다.

우듬지E&C의 일본 시장 진출은 2027년까지 우듬지팜 매출 3000억원 목표 달성에 기여할 것이란 전망이다. 특히 라오스 법인 매출도 반영되며 글로벌 시장 비중이 커질 것으로 기대된다.

JFE 엔지니어링은 환경·에너지 분야를 중심으로 한 폐기물 발전 플랜트나 수처리 플랜트·천연 가스 관련 플랜트, 교량 등의 강 구조나 산업 기계(터빈, 엔진 등), 지열이나 바이오매스·태양광 등의 재생 가능 에너지에 의한 발전 플랜트를 다수 다루고 있는 종합 엔지니어링 기업이며, 2013년부터 스마트팜 시장에 진출했다.

스마트 팜 분야에서는 현재 네덜란드의 환경 제어 시스템 기업 Priva사(프리바사)의 일본 정규 딜러로서 Priva 시스템의 신설·유지보수·A/S를 중심으로 활동하고 있다.

업계에선 일본 스마트농업 확산 흐름이 양사에 모두 시너지효과를 낼 것으로 기대하고 있다.

일본 농림수산성(MAFF)은 스마트농업 실증 프로젝트를 전국 217개 지역으로 확대해 보급을 서두르고 있고 민간 시장 역시 커지고 있다.

리서치에 따르면 일본 스마트농업 시장 규모는 지난해 12억달러 수준에서 2033년 41억달러로 3배이상 성장할 것이란 전망이다.

우듬지팜은 이번 계약을 계기로 지자체·교육시설·민간 팜을 아우르는 레퍼런스를 확보하고 토지·기후 조건에 맞춘 맞춤형 설계 패키지와 운영 컨설팅을 함께 제공한다는 계획이다.

우듬지팜 관계자는 "JFE 엔지니어링과의 판매 대리점 계약으로 설계·자재 공급 체계와 일본에서의 판매 체계를 하나로 통합했다"며 "일본 성공사례를 시작으로 글로벌 시장을 단계적으로 확장하겠다"고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



