李대통령, 원외위원장단 만찬…"희생·헌신 잊지 않을 것"

이승형기자

입력2025.09.02 21:56

"지금 인기보다 퇴임 때 좋은 평가 받는 게 중요"

이재명 대통령이 2일 저녁 청와대 영빈관에서 더불어민주당 원외지역위원장단과 만찬을 함께했다.


연합뉴스

연합뉴스

박경미 민주당 대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 내고 "민주당 원외지역위원장 약 90명은 오늘 6시 반부터 1시간40분 동안 이 대통령의 초청으로 청와대 영빈관에서 만찬을 갖고 환담을 나눴다"고 전했다.

남영희 원외지역위원장협의회장은 "원외지역위원장의 고충을 잘 살펴주시는 이 대통령께서 만찬 자리를 마련해 주셨다"며 "이재명 국민주권 정부의 성공을 위한 역군으로 혼신의 힘을 다하겠다"고 했다.


지난 2008년 민주당 분당갑 원외지역위원장이기도 했던 이 대통령은 "원외지역위원장들은 승리의 전쟁을 함께 한 동지들, 전우들"이라면서 "원외지역위원장들의 희생과 헌신을 잊지 않겠다"고 했다. 이어 "민주당 원외지역위원장들은 뿌리나 줄기의 어려운 역할을 맡아 잘하고 있다"며 "국민들의 마음을 얻는 것이 정치이고, 농사를 잘 지으면 수확이 달라진다"고 했다.


또 이 대통령은 "지금 인기를 누리는 것보다 퇴임하는 날 실적과 성과로 좋은 평가를 받는 게 중요하다"며 "정말 할 일이 많은데 임기는 4년 9개월밖에 남지 않았고, 막중한 책임감이 몰려온다"고 했다. 그러면서 "원외지역위원장들이 맡고 있는 어려운 지역구에서 어떻게 하느냐에 따라 이재명 정부에 대한 평가가 달라진다"며 노력을 당부했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
