[2026 수시]삼육대, 논술전형 '약술형'으로 100% 선발

오주연기자

입력2025.09.04 11:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
논술우수자전형 전 학과 지원…약학·신학·예체능 제외

삼육대학교는 2026학년도 수시모집에서 24개 모집단위를 통해 총 825명을 선발한다.


올해 수시모집에서 가장 주목할 전형은 단연 논술우수자전형이다. 지난해보다 27명 늘어난 154명을 선발한다. 약학과·신학과·예체능계열을 제외한 전 학과에 지원할 수 있다. 특히 올해부터 학생부(교과) 성적을 반영하지 않고, 논술고사 성적 100%로만 선발한다. 수능 최저학력기준은 국어, 영어, 수학, 탐구(1과목) 중 1개 영역 3등급으로 부담이 적다. 탐구 1과목으로도 충족이 가능하다.

[2026 수시]삼육대, 논술전형 '약술형'으로 100% 선발
논술고사가 '약술형 논술' 형식이라는 점도 수험생에게는 큰 장점이다. 기존의 언어논술이나 수리논술보다 문항 수는 많지만, 각 문항이 비교적 단순하고 답안 분량이 짧아 부담이 덜하다.


삼육대는 EBS 수능 연계교재를 중심으로 고등학교 정규과정의 서술·논술형 문항 난이도로 출제한다. 고등학교 교육과정과 수능을 충실하게 준비한 학생이라면 누구나 도전해볼 만하다.


논술고사는 80분 동안 15문항을 풀어야 한다. 인문계열 학과(부) 지원자는 국어 9문항·수학 6문항, 자연 계열 지원자는 국어 6문항·수학 9문항이 주어진다. 문제당 배점은 각 10점으로 모두 같다.

강경아 입학처장

강경아 입학처장

세움인재전형(종합전형)은 올해 수시모집에서 가장 많은 인원인 240명을 선발한다. 1단계에서 서류평가 100%로 4배수를 선발하고, 2단계에서 1단계 성적 60%와 면접 40%를 합산한다. 세움인재전형의 수능 최저학력기준은 약학과만 있다. 국어·영어·수학(미적분 또는 기하·) 과탐(1과목) 중 3개 영역 합 5등급 이내다.


교과전형인 학교장추천전형은 102명을 모집한다. 학생부 교과성적 100%로 선발하는 전형으로, 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지 성적을 학년별 차등 없이 반영한다. 체육학과와 아트앤디자인학과는 실기 성적도 반영한다. 체육학과는 학생부 40%, 실기 60%이며, 아트앤디자인학과는 학생부 20%, 실기 80%를 합산한다. 약학과는 올해 수시모집에서 16명을 선발한다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

