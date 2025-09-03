4거래일 동안 70% 이상… 마스가 훈풍에 연일 강세! 이종목은

최근 국내 주식시장에서 '한번 잡은 종목은 끝까지 가져간다'는 전략으로 높은 수익률과 적중률을 기록한 최진성 대표가 개인투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있다.

■ 최진성 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

최 대표는 매일 아침 내일의 상한가 후보 종목과 당일 장세 전망, 핵심 시황을 투자 초보도 이해할 수 있을 만큼 친절하고 구체적인 해설로 제공한다. 특히, 향후 산업 변화를 선도할 핵심 섹터를 분석해 5종목 내외로 압축한 전략 포트폴리오를 제시해 효율적인 매매를 가능하게 한다.

이러한 전략은 투자자들이 흔히 범하는 '늦은 진입'이나 '일찍 손절'의 함정을 피하고, 꾸준히 자산을 불려나갈 수 있도록 돕는다. 실제로 최근 섹터 순환 장세에서도 최 대표는 한 발 빠른 선점과 안정적인 매도 타이밍으로 회원들의 누적 수익률을 끌어올렸다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

더 주목할 점은, 이 모든 정보와 전략을 최 대표의 공식 텔레그램 채널에서 무료로 제공한다는 사실이다. 투자자 입장에서는 고가의 유료 리포트 없이도 매일 '실전 매매 노하우'와 '종목 선별 리스트'를 받아볼 수 있는 셈이다.

최진성 대표는 "주식은 속도가 아니라 정확성"이라며, "한번 잡은 종목을 사골처럼 우려내는 집중 매매로 안전하게 수익을 극대화할 수 있다"고 강조했다.

▶▶ [ 최진성 대표 공개채널 무료 입장하기 ] (클릭)

최근 핫이슈 종목

동방선기 동방선기 099410 | 코스닥 증권정보 현재가 4,710 전일대비 50 등락률 +1.07% 거래량 745,279 전일가 4,660 2025.09.03 09:43 기준 관련기사 [클릭 e종목]"동방선기, 저평가된 조선기자재 업체"[특징주]'조선 수주 호황' 동방선기, 7.30%↑코스닥서 에디슨EV 등 38곳 상장폐지 위기…신규 관리종목 24곳 전 종목 시세 보기 close , 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 18,800 전일대비 290 등락률 +1.57% 거래량 2,843,974 전일가 18,510 2025.09.03 09:43 기준 관련기사 [이주의 관.종]미국발 훈풍에 돛단 조선업…조선기자재 주목[특징주]'美번스·톨레프슨법 우회수혜 기대' 세진중공업, 5%대↑[특징주]세진중공업, 군산조선소 MRO 전환 반사 수혜 기대감에 신고가 전 종목 시세 보기 close , 오리엔탈정공 오리엔탈정공 014940 | 코스닥 증권정보 현재가 8,050 전일대비 110 등락률 +1.39% 거래량 1,185,574 전일가 7,940 2025.09.03 09:43 기준 관련기사 [기업&이슈]파면 선고 후 정치테마주의 운명…14배 급등 오리엔트정공도 곤두박질[특징주]'LNG운반선 수혜' 오리엔탈정공, 6%대 상승[e공시 눈에 띄네]롯데케미칼, 일진머티리얼즈 2조7000억원에 인수 등(오후 종합) 전 종목 시세 보기 close , 디에이치엑스컴퍼니 디에이치엑스컴퍼니 031860 | 코스닥 증권정보 현재가 1,009 전일대비 35 등락률 +3.59% 거래량 1,886,374 전일가 974 2025.09.03 09:43 기준 관련기사 코스피, 개인·외인 '팔자'에 약보합 마감…코스닥도 하락에스유홀딩스, 위드라이크와 해외진출 위한 브랜딩 공동기획 개발 및 판매 업무협약 체결에스유홀딩스, 日샤인트레이딩과 F&B사업 위한 전략적 파트너십 계약 체결 전 종목 시세 보기 close , 동일스틸럭스 동일스틸럭스 023790 | 코스닥 증권정보 현재가 1,652 전일대비 32 등락률 +1.98% 거래량 2,751,832 전일가 1,620 2025.09.03 09:43 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일동일철강, 180억원 규모 채무보증 결정 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>