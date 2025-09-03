올릭스, 뉴로핏, 조아제약 등… 오늘의 신고가 종목은

최근 국내 주식시장에서 '한번 잡은 종목은 끝까지 가져간다'는 전략으로 높은 수익률과 적중률을 기록한 최진성 대표가 개인투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있다.

■ 최진성 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

최 대표는 매일 아침 내일의 상한가 후보 종목과 당일 장세 전망, 핵심 시황을 투자 초보도 이해할 수 있을 만큼 친절하고 구체적인 해설로 제공한다. 특히, 향후 산업 변화를 선도할 핵심 섹터를 분석해 5종목 내외로 압축한 전략 포트폴리오를 제시해 효율적인 매매를 가능하게 한다.

이러한 전략은 투자자들이 흔히 범하는 '늦은 진입'이나 '일찍 손절'의 함정을 피하고, 꾸준히 자산을 불려나갈 수 있도록 돕는다. 실제로 최근 섹터 순환 장세에서도 최 대표는 한 발 빠른 선점과 안정적인 매도 타이밍으로 회원들의 누적 수익률을 끌어올렸다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

더 주목할 점은, 이 모든 정보와 전략을 최 대표의 공식 텔레그램 채널에서 무료로 제공한다는 사실이다. 투자자 입장에서는 고가의 유료 리포트 없이도 매일 '실전 매매 노하우'와 '종목 선별 리스트'를 받아볼 수 있는 셈이다.

최진성 대표는 "주식은 속도가 아니라 정확성"이라며, "한번 잡은 종목을 사골처럼 우려내는 집중 매매로 안전하게 수익을 극대화할 수 있다"고 강조했다.

▶▶ [ 최진성 대표 공개채널 무료 입장하기 ] (클릭)

최근 핫이슈 종목

올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 80,300 전일대비 3,900 등락률 +5.10% 거래량 2,113,210 전일가 76,400 2025.09.03 09:28 기준 관련기사 신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 최저금리로! 신청 당일 OK! [상장 VC 대해부]⑧에이티넘인베스트, 메가펀드로 유니콘 장기 육성[상장 VC 대해부]⑤'1호 VC' 아주IB투자, 올해 바이오 회수 눈길 전 종목 시세 보기 close , 뉴로핏 뉴로핏 380550 | 코스닥 증권정보 현재가 12,870 전일대비 30 등락률 +0.23% 거래량 696,500 전일가 12,840 2025.09.03 09:28 기준 관련기사 살아나는 2차전지 투심...관련주에 방망이 짧게 가져간다면[특징주]뉴로핏, 코스닥 상장 첫날 급등세…50%대 전 종목 시세 보기 close , 현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 6,260 전일대비 210 등락률 +3.47% 거래량 13,580,890 전일가 6,050 2025.09.03 09:28 기준 관련기사 [특징주]현대무벡스, 가장 빠른 수주 성장 기대[클릭 e종목]"로봇수요, 구조적 확산…로보티즈·현대무벡스 주목"현대무벡스 무인이송로봇, '레드닷 디자인' 본상 수상 전 종목 시세 보기 close , 조아제약 조아제약 034940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,112 전일대비 26 등락률 -2.28% 거래량 290,723 전일가 1,138 2025.09.03 09:28 기준 관련기사 조아제약, 어린이 배변활동 건기식 '쾌변잘크톤' 출시조아제약, '헤포스시럽' 리뉴얼… '헤파토스시럽' 출시조아제약, 저용량 에스트로겐 사전피임약 '굿포미정' 출시 전 종목 시세 보기 close , 유니슨 유니슨 018000 | 코스닥 증권정보 현재가 1,197 전일대비 43 등락률 -3.47% 거래량 1,677,718 전일가 1,240 2025.09.03 09:28 기준 관련기사 [특징주]유니슨, 국내 풍력발전 사업 반사이익 기대감에 13%↑[특징주]유니슨, 640억 규모 유증 결정에 '급락'[특징주]유니슨, 테슬라 ESS 판매량 급증 소식에 14% 급등 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>