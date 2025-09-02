‘충주연수 경남아너스빌 센터원’ 9월 2~4일 정당계약 일정 돌입

SM자산개발 건설부문이 충북 충주시 연수동에 공급하는 '충주연수 경남아너스빌 센터원'이 본격적인 정당계약 일정에 돌입한다.

정당계약은 9월 2일(화)부터 4일(목)까지 3일간 견본주택에서 진행된다. 계약 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%이며, 1차 계약금 500만원 정액제가 적용된다.

지난달 당첨자 발표 직후부터 계약에 필요한 서류 등을 확인하기 위한 문의가 몰렸으며, 서류 접수 기간에도 많은 발걸음이 이어지며 조기 계약 마감을 예상케 하고 있다. 온라인 커뮤니티 상에서도 당첨자는 물론 낙첨자들까지도 향후 부적격 등으로 발생할 수 있는 잔여 물량에 대한 이야기가 오가는 등 뜨거운 관심이 계속되고 있다.

'충주연수 경남아너스빌 센터원'은 충주시 원도심인 연수동에 10년 만에 공급되는 신축 아파트로 주목을 받아왔다. 특히 전매제한이 없는 단지로서 실거주 수요는 물론 투자 수요까지 아우르는 경쟁력으로 작용하고 있다. 청약 초기부터 높은 관심을 받은 데 이어, 정당계약에서도 안정적인 흥행을 이어갈 것으로 기대된다.

단지가 들어서는 연수동은 충주시 내에서도 행정·교육·교통·생활 인프라가 고르게 갖춰진 대표 주거지다. 충주시청, 충주세무서, 충주경찰서(예정), 청주지법 충주지원 등 관공서와 충주1~5산단, 메가폴리스, 바이오헬스 국가산단 등 산업단지가 인접해 있어 직주근접성이 우수하다.

교육환경도 우수하다. 단지 바로 앞 칠금초를 비롯해 탄금중, 칠금중, 국원고 등 중·고교와 학원가가 반경 1km 내에 밀집해 있어, 학령기 자녀를 둔 수요자들의 관심이 높다.

생활 인프라와 교통 여건도 잘 갖춰져 있다. 이마트, 롯데마트, CGV, 건국대 충주병원 등 다양한 시설이 인근에 위치해 생활 편의성이 뛰어나며, 번영대로와 국원대로 등 주요 간선도로를 통해 시내 이동도 편리하다. 또한 KTX 충주역과 공용버스터미널, 중부내륙고속도로 이용도 수월하다.

상품 구성 또한 실수요자의 눈높이에 맞춰 설계됐다. 와이드 발코니, 넓은 주방, 팬트리, 대형 드레스룸, 5.7m 광폭거실 등 실용성과 개방감을 높이는 설계가 적용됐으며, 건폐율 17%의 저밀도 설계, 넉넉한 동간 거리, 조망·일조 확보를 고려한 배치를 통해 쾌적한 주거환경을 제공한다. 여기에 단지 옆 약 3,500㎡ 규모의 어린이공원도 조성될 예정으로, 자녀를 둔 가족 수요자들에게도 호응을 얻고 있다.

'충주연수 경남아너스빌 센터원'은 충주시 연수동 일원에 조성되며, 지하 2층~지상 29층, 4개 동, 총 243세대 규모다. 전 세대는 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성된다.

견본주택은 충청북도 충주시 연수동 일원에 위치해 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



