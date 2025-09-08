LM, 카니발 하이리무진…9월 한정 특별 프로모션 진행

주식회사 엘앰(이하 'LM')이 9월을 맞아 카니발 하이리무진 구매 고객을 대상으로 한정 수량 특별 프로모션을 진행한다. 이번 행사는 9월 5일부터 선착순 10대를 대상으로 운영되며, 고급 리무진 인테리어를 갖춘 차량을 강화된 조건에 즉시 출고로 제공한다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.

카니발 하이리무진은 VIP 의전용부터 프리미엄 패밀리카까지 다양한 수요층을 겨냥한 모델로, 공간 활용도와 실내 맞춤 설계에서 독보적인 경쟁력을 자랑한다. 특히 LM은 수년간 리무진 특장 시장에서의 기술력과 노하우를 바탕으로, 고객 개개인의 라이프스타일을 반영한 고급 커스터마이징 서비스를 제공해왔다.

이번 9월 한정 프로모션의 핵심은 약 9,000만원대 의전용 인테리어 수준의 사양을 5,900만원대(부가세 별도)의 가격으로 제공한다는 점이다. 고객은 전면 파티션, 전동 매립 테이블, 대형 스마트 모니터 등 하이엔드 구성은 그대로 유지하면서도, 가격 부담을 대폭 낮춘 합리적인 조건으로 차량을 계약할 수 있다.

LM은 해당 프로모션 차량의 실내 인테리어에 고객이 직접 원하는 사양을 반영할 수 있는 커스텀 설계를 적용한다. 고급 가죽 시트 컬러, 천정 무드등, 요트 플로어 및 대리석 바닥재 등 다양한 인테리어 요소를 조합하여 '세상에 하나뿐인 나만의 리무진'을 실현할 수 있도록 했다.

좌석 구성은 4인, 6인, 7인, 9인 등 다양한 형태로 맞춤 제작 가능하며, 특히 9인승 모델은 고속도로 버스전용차로 이용이 가능하고, 사업자 등록 시 비용처리 및 부가세 환급 등의 혜택까지 더해져 실용성과 경제성을 동시에 만족시킨다.

LM 관계자는 "이번 9월 한정 프로모션은 9천만원대에서나 만나볼 수 있는 리무진 인테리어를 파격적인 가격에 누릴 수 있는 드문 기회"라며, "단순한 이동 수단이 아닌 고급 공간으로서의 가치를 중요시하는 고객들에게 최고의 선택이 될 것"이라고 밝혔다.

LM은 앞으로도 빠른 출고 시스템과 고급화된 맞춤 설계, 프라이버시 중심의 인테리어 디자인을 지속적으로 발전시켜 프리미엄 미니밴 시장에서의 입지를 한층 더 강화해 나갈 방침이다.





