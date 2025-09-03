9월 약세장 속에서도 기회는 있다…실적주·낙폭과대주 주목

9월 증시는 계절적 약세에 대한 경계심이 커지고 있지만, 시장을 둘러싼 주요 변수들은 단순한 하락 우려보다 새로운 기회 요인을 제공하고 있다. 특히 미국 연준의 금리 정책 변화와 국내 정책 모멘텀은 기업가치와 투자 심리에 긍정적으로 작용할 가능성이 높다는 분석이다.

전문가들은 이 같은 국면에서 오히려 낙폭과대주와 실적 개선주를 중심으로 기회를 선별하는 전략이 필요하다고 조언한다. 즉, 단기적 변동성보다는 기업 본연의 경쟁력과 성장 모멘텀에 집중할 때 투자 성과를 기대할 수 있다는 의미다. 이러한 전략을 뒷받침하는 유연한 자금 운용 역시 중요한 조건으로 꼽힌다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

