판소리와 오페라의 만남… 창작공연 ‘조선의 글자’ 전국 투어

정홍섭 동명대 객원교수 총연출



훈민정음 주제로 3개 도시 공연

정홍섭 동명대 엔터테인먼트예술학과 객원교수가 판소리 융합 창작오페라 '조선의 글자' 총연출을 맡아 전국 투어공연에 나선다.

판소리 융합 창작오페라 '조선의 글자' 포스터.

이 작품은 국내 최초의 판소리 융합 창작오페라로, '훈민정음'을 소재로 제작됐다. 공연은 하남 문화예술회관(8월 30일), 평택 남부문화예술회관(9월 4일), 인제 하늘내린센터(10월 18일)에서 차례로 열린다. 관객 참여형 방식으로 구성돼 감동과 재미를 동시에 선사한다.

정홍섭 연출은 연극과 현대무용을 복수전공한 후 국립극단에서 연극 활동, 서울예술단에서 뮤지컬·가무극 활동을 이어왔다. 현재 동명대 엔터테인먼트예술학과 객원교수로 재직 중이며, 공연예술과 대중매체 간 융합을 주제로 강의와 연구를 이어가고 있다.

동명대 엔터테인먼트예술학과는 부울경 유일의 K-Culture 전문학과로 뮤직프로덕션·디지털공연예술·유튜브크리에이터·AI 방송연예 등 4개 전공 트랙을 운영하며 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 차세대 K-Culture 인재 양성에 힘쓰고 있다.





영남취재본부 조충현 기자



