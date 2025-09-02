본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

판소리와 오페라의 만남… 창작공연 ‘조선의 글자’ 전국 투어

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.02 08:21

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정홍섭 동명대 객원교수 총연출

훈민정음 주제로 3개 도시 공연

정홍섭 동명대 엔터테인먼트예술학과 객원교수가 판소리 융합 창작오페라 '조선의 글자' 총연출을 맡아 전국 투어공연에 나선다.

판소리 융합 창작오페라 '조선의 글자' 포스터.

판소리 융합 창작오페라 '조선의 글자' 포스터.

AD
원본보기 아이콘

이 작품은 국내 최초의 판소리 융합 창작오페라로, '훈민정음'을 소재로 제작됐다. 공연은 하남 문화예술회관(8월 30일), 평택 남부문화예술회관(9월 4일), 인제 하늘내린센터(10월 18일)에서 차례로 열린다. 관객 참여형 방식으로 구성돼 감동과 재미를 동시에 선사한다.


정홍섭 연출은 연극과 현대무용을 복수전공한 후 국립극단에서 연극 활동, 서울예술단에서 뮤지컬·가무극 활동을 이어왔다. 현재 동명대 엔터테인먼트예술학과 객원교수로 재직 중이며, 공연예술과 대중매체 간 융합을 주제로 강의와 연구를 이어가고 있다.

동명대 엔터테인먼트예술학과는 부울경 유일의 K-Culture 전문학과로 뮤직프로덕션·디지털공연예술·유튜브크리에이터·AI 방송연예 등 4개 전공 트랙을 운영하며 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 차세대 K-Culture 인재 양성에 힘쓰고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"워런 버핏이 샀다고?" 개미들 우르르…ETF 대신 담은 '이 종목' [why&next] "워런 버핏이 샀다고?" 개미들 우르르…ETF 대신 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

EU 집행위원장 탄 항공기 GPS 교란…"러시아 의심"

새로운 이슈 보기