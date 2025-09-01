포천시, '콘체르토 넘버1' 경기주류 탁주 부문 대상 수상

경기 포천시는 1일 민주술도가(대표 신신애)의 '콘체르토 1번(NO.1)'이 2025년 제3회 경기주류 품평회 탁주 부문에서 최고상인 대상을 수상했다고 밝혔다.

'콘체르토 1번'은 문헌에 전해지는 '흩임누룩'을 현대적으로 재해석한 쌀누룩과 한국식품연구원이 전통 누룩에서 찾아낸 '효모 넘버원(NO.1)'을 활용한 삼양주다. 감미료를 사용하지 않고 쌀에서 우러나온 단맛을 발효로 이끌어내어 진한 배 향과 열대과일 풍미를 담아냈다. 알코올 도수는 6도이며, 쌀 함유량은 50%에 이른다.

포천에서 재배한 벼 품종인 '청품'을 사용해 흩임누룩을 띄우고, 포천 해솔촌 으뜸쌀과 찹쌀을 더해 덧술과 재덧술을 거쳐 완성한다.

'콘체르토 1번'은 지난해 '대한민국 막걸리 품평회' 대상에 이어, 올해 '경기주류 품평회' 탁주부문 대상까지 수상했다. 청정지역 포천의 우수한 쌀과 물로 빚은 지역특산주의 가치를 널리 알리고 있다.

백영현 포천시장은 "지역 농산물로 빚은 전통주가 대외적으로 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 지역의 우수한 양조장을 적극 발굴하고, 우리 전통주가 더 많은 소비자에게 사랑받을 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

포천시는 올해 전통주 양조장 활성화를 위해 전통주 소비 활성화 지원사업, 시설 개선 지원사업, 경기미 구매 차액 지원사업 등을 추진하고 있다.





