포천시, 글로벌 미술대회 입상·우리말 겨루기 우승 학생 표창장 수여

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 29일 포천시청에서 학업 및 다양한 분야에서 뛰어난 성취를 거둔 우수 학생 2명에게 표창장을 수여했다.

백영현 포천시장이 지난 29일 포천시청에서 학업 및 다양한 분야에서 뛰어난 성취를 거둔 우수 학생 2명에게 표창장을 수여하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 표창은 국제대회와 방송 프로그램 등에서 두각을 드러낸 학생들의 성취를 널리 알리고, 청소년들의 도전과 성장을 응원하기 위해 마련했다.

송우고등학교 박미진 학생은 미국 뉴욕에서 열린 '2025 IYAC 글로벌 청소년 미술대회'에서 동상을 수상하며 세계 무대에서 예술적 잠재력을 입증했다.

동남고등학교 최진서 학생은 한국방송공사(KBS) '우리말 겨루기' 여름방학 특집에서 최종 우승을 차지해 탁월한 언어능력으로 포천시 교육의 위상을 높였다.

백영현 시장은 "박미진, 최진서 학생의 성취는 포천 청소년의 저력을 보여주는 값진 성과"라며 "교육발전특구 시범지역 지정과 교육정책 추진의 결실이 우수 인재 배출로 이어지고 있다"고 말했다. 이어 "앞으로도 학생들이 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 덧붙였다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>