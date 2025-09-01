본문 바로가기
양주시, 고향사랑기부제 답례품 공급업체 모집

이종구기자

입력2025.09.01 21:47

경기 양주시가 고향사랑기부제 기부자에게 다양한 답례품을 제공하고 기부 만족도를 높이기 위해 오는 18일부터 19일까지 이틀간 답례품 공급업체를 모집한다.

양주시청 전경. 양주시 제공

모집 분야는 양주시에서 생산 또는 채취한 ▲농산물 ▲축산물 ▲수산물 ▲임산물 등의 지역특산품을 비롯해 ▲가공식품 ▲공예품·공산품 ▲관광·서비스 상품 등이다.


신청 자격은 양주시 관내에 사업장을 둔 업체로, 답례품의 적기 생산·보관·공급이 가능하고 통신판매업 신고를 완료한 사업체여야 한다.

선정된 업체는 행정안전부의 고향사랑기부제 온라인 플랫폼인 '고향사랑e음'을 통해 기부자에게 답례품을 제공하게 된다.


시는 업체가 제안한 품목을 접수받은 뒤, 답례품선정위원회의 평가를 거쳐 답례품과 공급업체를 최종 선정할 계획이다.


참여를 희망하는 업체는 양주시청 누리집(홈페이지) 공고란에서 관련 내용을 확인한 후, 신청서 및 공급 제안서 등 구비서류를 오는 18일부터 19일까지 양주시청 2층 총무과 자치협력팀에 직접 제출하면 된다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
