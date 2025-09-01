박형덕 동두천시장, '천사데이 기부 릴레이' 첫 주자로 나서

경기 동두천시는 지난 28일 희망지킴이천사운동본부가 주관하는 '천사데이 희망나눔 기부 릴레이'의 첫 주자로 박형덕 시장이 나섰다고 1일 밝혔다.

박형덕 동두천시장(왼쪽 다섯 번째)이 지난 28일 '천사데이 희망나눔 기부 릴레이'의 첫 주자로 나선 후 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공

이번 릴레이는 어려운 이웃에게 희망을 전하고, 시민 모두가 함께하는 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 박 시장과 천사운동본부 이사들은 첫 기부자로 참여해 릴레이의 의미를 열고 지역사회 기부 확산에 앞장섰다.

박형덕 시장은 "작은 나눔이 모여 큰 사랑이 되고, 더불어 살아가는 건강한 공동체를 만든다"며 "많은 시민과 기관이 기부 릴레이에 동참해 주시길 바란다"고 말했다.

송상곤 천사운동본부장은 "천사데이는 우리 모두가 작은 나눔을 실천해 함께 행복을 나누는 날"이라며 "기부 릴레이가 동두천 시민들의 따뜻한 마음을 이어주는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

한편 이번 릴레이는 공직자, 기업, 사회단체 등 다양한 주체가 차례로 참여해 나눔을 이어가는 방식으로 진행된다. 10월 3일 열리는 '천사마라톤-Angel Run' 참가 수익금과 함께 모금된 성금은 독거어르신, 저소득 아동·청소년, 위기가정 등 취약계층 지원에 사용될 예정이다.





동두천=이종구 기자



