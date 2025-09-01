본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강릉시 "오봉저수지 저수율 10% 아래면 시간·격일제 급수"

이종구기자

입력2025.09.01 20:55

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원특별자치도 강릉시가 지역 식수원인 오봉저수지의 저수율이 10% 아래로 떨어질 경우 시간·격일제 급수를 검토 및 시행하기로 했다.

김홍규 강릉시장은 1일 오전 시청에서 가뭄 대응 비상대책 2차 기자회견을 열고 오봉저수지 저수율 하락에 따른 시간제·격일제 급수 등 향후 대응 방안을 설명하고 있다. 강릉시 제공

김홍규 강릉시장은 1일 오전 시청에서 가뭄 대응 비상대책 2차 기자회견을 열고 오봉저수지 저수율 하락에 따른 시간제·격일제 급수 등 향후 대응 방안을 설명하고 있다. 강릉시 제공

AD
원본보기 아이콘

김홍규 강릉시장은 1일 오전 시청에서 가뭄 대응 비상대책 2차 기자회견을 열고 이 같은 내용의 향후 대응 방안을 설명했다.


김 시장은 "재난 사태 선포 이후 소방차 등 운반급수 차량 71대를 투입, 하루 2130t의 정수를 공급하고 있다"며 "또 지역 22곳의 지방 하천·저수지를 활용, 하루 1만5600t의 정수를 오봉저수지에 투입하고 있다"고 설명했다.

현재 세대별 수도계량기를 75% 잠그는 제한급수를 시행 중인 강릉시는 사태가 악화하면 시간·격일제 급수를 검토한다는 방침이다. 또 오봉저수지의 저수율이 '0%'가 되면 홍제정수장 급수 구역 전역에 차량 운반 급수를 실시한다는 계획이다. 현재 강릉시는 극심한 가뭄으로 '재난 사태'가 선포된 상태다.


농업용수 공급은 전면 중단됐다. 다만 동막·칠성·장현저수지 등 대체 수원을 활용해 구정면과 강동면 일부 농경지에는 최소한의 물을 공급하기로 했다.


또 대형 숙박시설에 대해서는 150실 이상 8곳의 예약률을 50%대로 줄이도록 요청했고 전 시설이 동의했다고 시는 설명했다.

취약계층을 위해 생수 200만 병 확보에도 나서 현재 135만 병을 비축, 사회복지시설과 학교 등에 우선 배포 중이다.


시는 취약계층을 위해 생수 200만 병 확보에도 나서 현재 135만 병을 비축, 사회복지시설과 학교 등에 우선 배포 중이다.


김 시장은 "시민 여러분께서 겪는 불편과 걱정을 덜어드리지 못해 송구스럽게 생각한다"며 "시민과 함께 모든 역량을 쏟아 이번 가뭄을 반드시 극복하겠다"고 강조했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2시간 채소 다듬고 1만원…"요즘 살맛 난다" '밥퍼' 어르신 20만명 돌파 2시간 채소 다듬고 1만원…"요즘 살맛 난다" '밥퍼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

롯데카드서 사이버침해 사고…"고객정보 유출, 랜섬웨어 감염 확인안돼"

새로운 이슈 보기