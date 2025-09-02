롯데하이마트, 혼수·이사 가전제품 최대 120만원 즉시 할인

9월 한 달간 '하이마트 웨딩페어' 진행

예비 신혼부부 겨냥

로봇청소기 등 인터넷 최저가 수준 판매

결혼 인증 시 연중 최대 할인 혜택 제공

롯데하이마트는 결혼 성수기를 맞아 9월 한 달간 전국 310여개 매장에서 예비 신혼부부 고객을 겨냥한 '하이마트 웨딩 페어'를 진행한다고 2일 밝혔다.

롯데하이마트 웨딩 페어 행사 상품. 롯데하이마트 제공

이번 행사에서 다양한 세트 행사상품을 최대 120만원 할인해 판매하고 로봇청소기와 빨래 건조기, 식기세척기 등 이른바 '3대 이모님 가전' 행사상품도 인터넷 최저가 수준으로 선보인다. 웨딩홀 계약서 등을 통해 결혼을 인증하면 구매 금액과 품목에 따른 할인 혜택을 연중 최대치로 제공한다.

삼성전자 OLED(77형) TV와 OLED(48형) 이동형 TV 세트는 120만원 즉시 할인 혜택을 제공한다. 또 삼성전자 '인피니트' '스타일업' 등 시스템 에어컨 행사상품과 '인피니트' 공기청정기 또는 '비스포크 AI 제트' 건타입 청소기 등 세트 행사상품을 구매하면 구매 금액대별 할인, 엘포인트 증정 등을 통해 최대 110만원 할인 혜택을 준다.

쿠쿠전자 '인앳아웃' 식기세척기(14인용)는 99만원, 삼성전자 '비스포크 AI' 건조기는 150만원, 드리미 'X50S 프로 울트라'는 149만원, 쿠쿠전자 '파워클론 로봇청소기 AI 2'는 109만원에 만나볼 수 있다. 롯데하이마트와 한샘 매장에서 각각 300만원 이상 구매 시 구매 금액에 따라 엘포인트(L.POINT), 상품권 등 최대 60만원 할인 혜택도 제공한다.

예비 신혼부부들이 웨딩홀 계약서 등을 통해 결혼을 인증하면 구매 금액의 2% 할인 혜택을 제공하고, 500만원 이상 구매 시 금액에 따라 최대 60만원 추가 할인 혜택도 제공한다. 오는 5일부터 11일까지 3개 품목 이상 동시에 구매하면, 품목당 5만원씩 최대 25만원 할인 혜택을 추가로 받을 수 있다.

문총 롯데하이마트 대형가전부문장은 "가전, 가구 등 예비 신혼부부 고객들의 혼수 구매 특성을 고려해 다양한 할인 혜택을 마련했다"며 "특히 결혼 인증을 하면 추가로 제공되는 가전 할인 혜택이 연중 최대 규모로 준비돼, 가전을 구매하는 고객들에게 좋은 쇼핑 기회가 될 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



