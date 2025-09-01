본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시의회 환복위, SRF 시설 등 현장 점검

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.01 18:03

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

악취 발생원인·해결 방안 논의

광주시의회 환경복지위원회 위원들이 1일 악취 민원과 관련, SRF 현장을 직접 방문해 운영 전반을 점검했다. 광주시의회 제공

광주시의회 환경복지위원회 위원들이 1일 악취 민원과 관련, SRF 현장을 직접 방문해 운영 전반을 점검했다. 광주시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시의회 환경복지위원회(위원장 최지현)는 1일 최근 지속적으로 제기되고 있는 광주SRF(가연성폐기물 연료화 시설) 악취 민원과 관련, 현장을 직접 방문해 운영 전반을 점검하고 근본적인 개선 대책 마련을 촉구했다.


이날 현장 방문에는 환복위를 비롯해 광주시 기후환경국 등이 함께 참여했으며, SRF 시설뿐만 아니라 광역위생매립장도 함께 점검했다. 광역위생매립장은 집중호우 시 침수 문제 등이 드러나 향후 기후위기 상황에 대한 대응 방안을 중점 확인했다.

환복위는 점검 과정에서 ▲SRF 시설 악취 발생 근본 원인 ▲관리·감독 부실 여부 ▲인근 주민 건강 피해 상황 ▲기후위기 대응을 포함한 종합적 해결 방안 등을 면밀히 논의했다.


환복위는 수년간 반복돼온 악취 민원이 주민 생활을 심각하게 위협하고 있음에도 불구하고, 근본적인 개선이 이뤄지지 않은 점을 지적했다. 특히 이번 방문을 통해 민원 해결의 시급성과 현장 대응 한계를 직접 확인하고, 강도 높은 대책 수립을 주문했다.


최지현 위원장은 "악취 문제와 집중호우 등으로 발생한 다수의 문제는 단순한 생활 불편을 넘어 주민들 삶의 질을 위협하는 중대한 환경문제다"며 "시의회가 앞장서 끝까지 문제 해결을 압박하고, 제도적 장치 마련에도 나서겠다"고 밝혔다.

한편, 환복위는 앞으로도 시민 삶과 직결된 현안을 면밀히 확인하고, 현장 중심의 점검과 실효성 있는 정책 제안을 통해 시민들이 체감하는 적극적인 의정활동을 이어갈 계획이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기