부산 기장군, 제3기 군민대학·군민어학당 수강생 모집

9월 8∼9일 신청 군민 맞춤형 평생학습 강좌 77개 개설

기장군(군수 정종복)은 오는 8일부터 9일까지 2일간 군민 평생학습 배움터인 '2025년 제3기 기장군민대학·기장군민어학당' 수강생을 모집한다.

'기장군민대학'은 일반과정, 인문과정, 5060 신중년 과정으로 나뉘어 총 36개 강좌가 운영된다.

▲기장을 담은 어반스케치 ▲챗GPT AI 지도사 양성과정 ▲클래식 명곡으로 떠나는 유럽도시여행 등 다양한 취미·교양·인문·자격증 과정이 준비됐다.

특히 5060 신중년을 대상으로 ▲유튜브 영상 크리에이터 ▲시낭송지도자 자격과정(자격증반) 등 세대 맞춤형 강좌도 개설된다.

'기장군민어학당'은 영어, 일본어, 중국어 등 수준별 어학 과정과 모바일 화상(전화) 강좌 등 41개 프로그램으로 구성된다. '오픽(IM1) 달성반'을 비롯해 ▲쉽고 재밌게 쓰는 여행 영어 ▲술술 써 내려가는 패턴 영어 일기 등 특별 강좌도 마련돼 학습 흥미를 높일 예정이다.

제3기 평생학습 프로그램은 9월 22일부터 12월 6일까지 총 10주 과정으로 진행된다. 대상은 20세 이상 기장군민 또는 기장군 소재 직장인으로, 5060 신중년 과정은 1974년 12월 31일 이전 출생자만 신청 가능하다.

수강 신청은 9월 8∼9일 양일간 기장군 평생학습 홈페이지에서 가능하다. 자세한 사항은 기장군민대학과 기장군민어학당으로 문의하면 된다.

정종복 군수는 "군민들이 배움의 즐거움을 느끼며 삶의 질을 높일 수 있는 다양한 강좌를 준비했다"며 "많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





