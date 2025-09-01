본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산 기장군, 제3기 군민대학·군민어학당 수강생 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.01 16:34

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9월 8∼9일 신청 군민 맞춤형 평생학습 강좌 77개 개설

기장군(군수 정종복)은 오는 8일부터 9일까지 2일간 군민 평생학습 배움터인 '2025년 제3기 기장군민대학·기장군민어학당' 수강생을 모집한다.


'기장군민대학'은 일반과정, 인문과정, 5060 신중년 과정으로 나뉘어 총 36개 강좌가 운영된다.

▲기장을 담은 어반스케치 ▲챗GPT AI 지도사 양성과정 ▲클래식 명곡으로 떠나는 유럽도시여행 등 다양한 취미·교양·인문·자격증 과정이 준비됐다.


특히 5060 신중년을 대상으로 ▲유튜브 영상 크리에이터 ▲시낭송지도자 자격과정(자격증반) 등 세대 맞춤형 강좌도 개설된다.


'기장군민어학당'은 영어, 일본어, 중국어 등 수준별 어학 과정과 모바일 화상(전화) 강좌 등 41개 프로그램으로 구성된다. '오픽(IM1) 달성반'을 비롯해 ▲쉽고 재밌게 쓰는 여행 영어 ▲술술 써 내려가는 패턴 영어 일기 등 특별 강좌도 마련돼 학습 흥미를 높일 예정이다.

제3기 평생학습 프로그램은 9월 22일부터 12월 6일까지 총 10주 과정으로 진행된다. 대상은 20세 이상 기장군민 또는 기장군 소재 직장인으로, 5060 신중년 과정은 1974년 12월 31일 이전 출생자만 신청 가능하다.


수강 신청은 9월 8∼9일 양일간 기장군 평생학습 홈페이지에서 가능하다. 자세한 사항은 기장군민대학과 기장군민어학당으로 문의하면 된다.


정종복 군수는 "군민들이 배움의 즐거움을 느끼며 삶의 질을 높일 수 있는 다양한 강좌를 준비했다"며 "많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

기장군청.

기장군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기