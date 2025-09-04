본문 바로가기
[2026 수시]세종대, 첨단학과·군계약학과 모집단위 신설

김영원기자

입력2025.09.04 11:00

수시모집서 1791명 선발

세종대가 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 60.18%인 1791명을 선발한다. 올해 첨단학과, 군계약학과에서의 모집단위가 신설됐다.


전형별로 학생부교과 전형 445명, 학생부종합 전형 870명, 논술우수자 전형 344명, 실기·실적 전형 132명을 선발한다.

이번 수시모집에서 세종대는 첨단학과 7곳에서 416명을 선발한다. 신설된 양자지능정보학과를 비롯해 스마트생명산업융합학과, AI로봇학과, 인공지능데이터사이언스학과, 우주항공시스템공학부 지능형드론융합전공, 지능정보융합학과, 콘텐츠소프트웨어학과 등이다. AI로봇학과는 지역균형으로 32명, 논술우수자 전형 34명 등 총 117명을 뽑는다. 인공지능데이터사이언스학과는 84명을 선발한다. 지역균형, 논술우수자 전형은 수능최저학력기준이 적용된다.


해병대와의 협약을 통해 설치 및 운영되는 계약학과 선발 전형인 국방AI로봇융합공학전형은 2026학년도에 신설됐다. 학생부종합전형으로 24명을 뽑는다. 1단계에서 서류평가로 3배수를 선발하며 2단계에서는 1단계 성적과 면접평가, 체력검정 및 해병대 주관 전형으로 최종 합격자를 선발한다. 이 밖에도 세종대는 군 계약학과로 항공시스템공학전형, 사이버국방학과 특별전형, 국방AI융합시스템공학과 특별전형(해군)을 운영한다.


지역균형전형으로만 223명을 선발했던 자유전공학부는 2026학년도에는 학생부교과전형인 지역균형전형으로 153명을 선발하고, 논술전형으로 40명을 새롭게 뽑는다. 지역균형전형 자유전공학부는 다른 모집단위와 달리 국어, 수학, 영어 교과만을 반영한다. 수능최저학력기준은 국어, 수학, 영어, 탐구(사회·과학 중 1과목) 중 2개 영역 등급 합이 5등급 이내다.

논술우수자 전형의 경우 인문계열은 인문논술, 자연계열은 수리논술을 실시하지만, 올해 신설된 자유전공학부의 경우 통합교과형 논술을 실시한다. 반영 교과는 국어, 사회, 도덕, 수학이다. 국어·사회·도덕은 인문계열 출제범위와 동일하며, 수학은 수학, 수학Ⅰ, 미적분에서 출제된다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

