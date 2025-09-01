'나는 절로' 24명 모집에 2600명 몰렸다…女 경쟁률 男 추월

남성 1084명, 여성 1536명 신청

경쟁률 각각 90.3대 1, 128대 1

대한불교조계종사회복지재단(이하 재단)이 주최하는 미혼 남녀 템플스테이 '나는 절로'가 올해 역대 최대 경쟁률을 기록했다.



신흥사 템플 스테이 모습. 대한불교조계종사회복지재단 제공



1일 재단은 13~14일 강원 속초시 신흥사에서 예정된 미혼 남녀 템플스테이 '나는 절로, 신흥사'에 2620명이 참가 신청서를 제출해 역대 최다를 기록했다고 밝혔다.

재단은 이 가운데 남녀 각각 12명을 선발해 행사를 진행할 계획이다.

신청자를 성별로 구분하면 남성 1084명, 여성 1536명으로 경쟁률은 각각 90.3대 1, 128대 1이다. 지난해 8월 강원 양양군에서 열린 '나는 절로, 낙산사'에는 총 1501명이 지원해 경쟁률이 70대 1을 기록한 바 있다. 올해 진행되는 '나는 절로, 신흥사'는 이보다 더 치열한 경쟁을 거쳐 참가자가 선정될 전망이다.

조계종사회복지재단 대표이사 도륜스님은 참가 신청이 급증한 데 대해 "청년들이 불교적 가치와 만남의 장이 필요하다는 사실을 다시 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 더 많은 청년이 참여할 수 있도록 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

재단은 10월24~25일에는 경북 김천시 직지사에서 '나는 절로, 직지사'를 진행한다. 20·30대 미혼남녀는 종교와 관계없이 참가 신청을 할 수 있다. 희망자는 재단 홈페이지의 공지사항 구글폼을 통해 신청서를 내면 된다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



