본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'나는 절로' 24명 모집에 2600명 몰렸다…女 경쟁률 男 추월

윤슬기기자

입력2025.09.01 16:09

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남성 1084명, 여성 1536명 신청
경쟁률 각각 90.3대 1, 128대 1

대한불교조계종사회복지재단(이하 재단)이 주최하는 미혼 남녀 템플스테이 '나는 절로'가 올해 역대 최대 경쟁률을 기록했다.

신흥사 템플 스테이 모습. 대한불교조계종사회복지재단 제공

신흥사 템플 스테이 모습. 대한불교조계종사회복지재단 제공

AD
원본보기 아이콘


1일 재단은 13~14일 강원 속초시 신흥사에서 예정된 미혼 남녀 템플스테이 '나는 절로, 신흥사'에 2620명이 참가 신청서를 제출해 역대 최다를 기록했다고 밝혔다.


재단은 이 가운데 남녀 각각 12명을 선발해 행사를 진행할 계획이다.

신청자를 성별로 구분하면 남성 1084명, 여성 1536명으로 경쟁률은 각각 90.3대 1, 128대 1이다. 지난해 8월 강원 양양군에서 열린 '나는 절로, 낙산사'에는 총 1501명이 지원해 경쟁률이 70대 1을 기록한 바 있다. 올해 진행되는 '나는 절로, 신흥사'는 이보다 더 치열한 경쟁을 거쳐 참가자가 선정될 전망이다.


조계종사회복지재단 대표이사 도륜스님은 참가 신청이 급증한 데 대해 "청년들이 불교적 가치와 만남의 장이 필요하다는 사실을 다시 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 더 많은 청년이 참여할 수 있도록 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.


재단은 10월24~25일에는 경북 김천시 직지사에서 '나는 절로, 직지사'를 진행한다. 20·30대 미혼남녀는 종교와 관계없이 참가 신청을 할 수 있다. 희망자는 재단 홈페이지의 공지사항 구글폼을 통해 신청서를 내면 된다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기