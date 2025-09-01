한화손보, 보험사 중 유일하게 미래모빌리티 민관협의체 '누마' 참여

현대차·기아, 국토부 등 민관 협의체 발족

사물인터넷·빅데이터로 사회적과제 해결

'캐롯' 경험활용…자율車보험 혁신 해낸다

캐롯손해보험 인수를 앞둔 한화손해보험이 현대자동차그룹, 국토교통부 등과 손잡고 미래 모빌리티 생태계 조성에 나선다.

나채범 한화손해보험 대표(앞줄 오른쪽 첫번째)가 1일 오전 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울 호텔에서 열린 미래 모빌리티 민관협의체 'NUMA' 출범식에 참여해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 한화손보

나채범 한화손보 대표이사를 비롯한 주요 임직원은 1일 오전 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울 호텔에서 열린 미래 모빌리티 민관협의체 NUMA(Next Urban Mobility Alliance·누마)' 출범식에 참석해 미래 교통 혁신을 위해 적극 협력할 것이라고 선언했다.

누마는 민관이 광범위하게 참여하는 공동체로, 자율주행·인공지능(AI) 기술을 바탕으로 지속가능한 미래 모빌리티 생태계를 조성하기 위해 만든 조직이다. 현대차, 기아, 네이버, KT, CJ대한통운, 티맵모빌리티, 현대카드 등 기업과 국토부, 행정안전부 등 관계부처, 경기도, 강원도 등 지방자치단체, 한국교통연구원, 서울대, 연세대 등 학계로 구성됐다.

한화손보는 보험사 중 유일하게 협의체에 참가하게 됐다. 한화손보는 교통격차 해소, 교통안전 강화, 교통 데이터 연결, 교통 산업 성장 등 과제들 참여사들과 함께 수행해나갈 예정이다.

한화손보의 자회사 캐롯손보는 주행거리·운전습관 연계 보험료 할인 서비스, 중대사고 자동인식 기반 'AI사고케어' 서비스 등을 제공하며 국내 최초 디지털 전업 손해보험사의 입지를 다져왔다.

데이터 기반 보험 혁신 역량을 바탕으로 누마에서 도심형 모빌리티와 자율주행 시대에 최적화된 보험 솔루션 역량을 강화할 계획이다.

한화손보 관계자는 "기술과 협력을 바탕으로 사회적 문제를 풀고 지속가능한 스마트시티를 실현하자는 협의체의 목표에 깊이 공감하고 협력하게 돼 영광스럽다"며 "이번 참여를 계기로 지속가능하고 안전한 교통 생태계 구축 관련 보험사 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



